Evento gratuito oferece bolsas de estudo e guia para morar no Canadá 

O Canadá está abrindo suas fronteiras para brasileiros e a agência Hi Bonjour está organizando uma feira de estudos e carreira para quem deseja planejar seu futuro profissional no país.

O evento Canada Careers vai acontecer no dia 21 de setembro e as inscrições estão abertas pelo site.

Serão 15 universidades e faculdades canadenses presentes para conversas com alunos, tirar dúvidas e apresentar cursos. Confira as cinco principais áreas de carreira do evento:

Corporate: incluindo Negócios, Finanças e Direito

Tech: incluindo Engenharia, Tecnologia e Logística

Creative: incluindo Artes, Animação e Design

Society: incluindo Saúde, Educação e Serviços Sociais

Leisure: incluindo Culinária, Hospitalidade e Turismo

Quem se inscrever no evento também terá acesso a dois workshops bônus nos dias 15 de setembro e 19 de outubro. O primeiro será com a recrutadora em Toronto, Cibelly Zedan. O segundo será um espaço para tirar dúvidas sobre vistos e imigração com especialistas.

“As empresas canadenses não conseguem ter pessoal qualificado suficiente no momento, é um ótimo momento para os brasileiros virem para cá. Algumas das áreas com mais vagas de emprego são em negócios e finanças, saúde, tecnologia da informação, recursos humanos e engenharia”, comenta Zedan.

A recrutadora também destaca que existem erros comuns entre aqueles que desejam começar uma carreira internacional. O número um é não pesquisar o suficiente antes de fazer planos.

Bolsas de estudo

Os participantes do evento poderão ter acesso a informações sobre os estudos e bolsas nas instituições: British Columbia (Douglas College, Kwantlen Polytechnic University, Langara College, La Salle College Vancouver), Ontário (Centennial College, Conestoga College, George Brown College, Humber College, Fanshawe College, Georgian College, Sault College, Seneca College) Prince Edward Island (University of Prince Edward Island), Quebec (Hermes Colleges Network, La Salle College Montréal) e New Brunswick (New Brunswick Community College).

Nessas escolas, as bolsas podem ir até 83 mil reais (cerca de 20 mil dólares canadenses).