Minerva Foods abre inscrições para programa de estágio com mais de 50 vagas

A Minerva Foods, detentora das marcas Cabaña Las Lilas, Estância 92 e PUL, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026/2027. São mais de 50 vagas distribuídas por municípios dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. Os interessados podem se candidatar até 31 de julho.

As oportunidades são distribuídas entre as áreas de Controle de Qualidade, Manutenção, Engenharia, Gestão de Custos, Qualidade, PCP, Administrativo, Contas, Comercial, Gente e Gestão, Fiscal Tributário, Logística, Projetos, Meio Ambiente, Jurídico, Câmbio e Exportação, P&D, E-Commerce, Bem-Estar Animal, Biodiesel, Produção, Marketing, Energia e Business Intelligence.

Podem participar do processo, estudantes que cursam entre o 5º e o 8º semestre da graduação no período noturno, nas áreas de Engenharia (Civil, Produção, Mecânica, Elétrica, Química, de Alimentos e de Software), Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária, Administração, Economia, Logística e Ciência de Dados (TI).

As vagas são para municípios de São Paulo (SP), Campinas (SP), Araguaína (TO), Bagé (RS), Barretos (SP), Mineiros (GO), Palmeiras de Goiás (GO), Paranatinga (MT), Rolim de Moura (RO), São Gabriel (RS) e Tangará da Serra (MT).

O programa oferece uma trilha de evolução técnica e comportamental. Ao longo da jornada, os participantes contam com orientação de líderes e especialistas da área.

“Mais do que uma oportunidade de aprendizado, buscamos formar profissionais preparados para os desafios do futuro, oferecendo uma jornada de desenvolvimento, proximidade com lideranças e vivência prática em diferentes áreas do negócio”, diz Fernanda Devecz Penteado de Luca, diretora global de desenvolvimento de talentos da Minerva Foods.

As inscrições devem ser realizadas por meio da página da companhia na plataforma Gupy.