O Mercado Livre está indo na contramão do que muitas empresas estão fazendo: oenquanto muitas companhias estão voltando 100% para o presencial, a empresa de varejo vai continuar apostando no trabalho híbrido este ano – mas de uma forma diferente.

O regime de trabalho para os funcionários administrativos do ML é conhecido como “trabalho híbrido flexível”. Segundo Patricia Monteiro, diretora de RH do Mercado Livre Brasil, cerca de 40% dos funcionários no Brasil são administrativos e devem comparecer ao escritório apenas 40% do tempo em 1 trimestre.

“Dentro de três meses a pessoa pode escolher os dias e as semanas que ela vai até o escritório. Só pedimos que seja 40% do tempo para líderes, e para os demais funcionários 20% do tempo presencial,” afirma a CHRO.

Outro destaque é o programa Work from Anywhere, que permite aos funcionários trabalharem por três meses de qualquer país. Para diretores com mais de 10 anos na companhia, há o benefício Recharge Your Batteries, que oferece oito semanas de licença sabática, ampliadas para doze semanas após 20 anos de casa.

A aposta neste formato de trabalho híbrido e flexível tem como objetivo potencializar a produtividade, segundo Monteiro, além de manter a cultura empreendedora da companhia.

“O modelo híbrido faz parte da nossa proposta de valor, porque potencializa o melhor dos dois mundos. A produtividade com o remoto, uma vez que evita o funcionário ficar cansado com a logística, mas ao mesmo tempo valoriza esse encontro dos times e a capacidade das pessoas transmitirem a nossa cultura de uma empresa de empreendedores”, afirma Monteiro.

O funcionário empreendedor

O “funcionário empreendedor” que o Mercado Livre busca manter e formar é aquele que assume a liderança de sua própria carreira, é proativo em seu desenvolvimento e contribui para a criação de novos negócios dentro da organização.

“Esses profissionais possuem uma veia empreendedora que se reflete na capacidade de inovar, criar soluções e atuar de forma intensa em um ambiente dinâmico e desafiador”, afirma Monteiro. “Esse perfil é essencial para o crescimento do Mercado Livre e para potencializar o impacto da empresa tanto internamente quanto para os usuários.”

Nas unidades do ML, o aprendizado acontece principalmente “on the job”, com oportunidades para funcionários participarem de decisões e reuniões estratégicas. A empresa também utiliza inteligência artificial em diversas áreas, como o canal People Chat, que resolve 85% das consultas de RH de forma automatizada. “Com IA generativa, buscamos oferecer experiências ainda mais personalizadas e eficazes para nossos funcionários”, conta a CHRO do Mercado Livre.

No final de 2018, quando Monteiro começou a trabalhar no RH do Mercado Livre, a companhia tinha no Brasil cerca de 2 mil funcionários. Atualmente, já soma 36 mil funcionários e uma jornada de trabalho bem diferenciada antes da pandemia.

“A organização mudou, cresceu e criou negócios realmente de forma muito rápida. Para nós é chave ter profissionais e talentos que façam a diferença. Diria que é um espaço de muito pouco conforto, mas de muita oportunidade de crescer e de liderar a própria carreira”, diz Monteiro.

Abraçar a saúde mental: um benefício de todos

Durante a pandemia, o RH do Mercado Livre percebeu a importância de cuidar da saúde mental. “Ampliamos nossas práticas de bem-estar, tanto no ambiente virtual quanto presencial”, afirma Patrícia.

A empresa investe em iniciativas que vão além do convênio médico, como salas de mindfulness, espaços de colaboração e suporte psicológico gratuito e anônimo.

Para mulheres, o Mercado Livre apoia planejamento familiar com o congelamento de óvulos, cobrindo 70% do custo do procedimento. E para as que optam em ser mães, existe a flexibilização de horário na volta da licença-maternidade, além de oferecer de quatro a seis meses de licença. Também há subsídio para creche até os 24 meses da criança – como mais uma medida que promove a diversidade.

Diferentes de muitas empresas que optaram a não ter mais metas de diversidade este ano, o Mercado Livre seguirá apostando na inclusão em seu time no Brasil.

“A diversidade de perfis reflete nossos usuários e impulsiona a inovação. Continuaremos investindo para garantir representação em todos os níveis”, conta Monteiro.

Atualmente, 52% dos funcionários do ML no Brasil se autodeclarando pretos ou pardos e 40% das posições de liderança são ocupadas por mulheres.

Olhar para o futuro

A estratégia do Mercado Livre para 2025 também inclui atrair jovens talentos, além de formar a equipe atual em empreendedores internos. Em 2024, a empresa contratou mais de 11 mil jovens, muitos deles em seu primeiro emprego. Programas como Líder em Ops, que já promoveu cerca de 80% dos participantes a posições de liderança, são exemplos claros do compromisso com a formação de futuros líderes.

“Nosso desafio é preservar nossa cultura empreendedora enquanto crescemos”, afirma Monteiro.

Criado em 1999 na Argentina, o Mercado Livre está presente em 18 países. No terceiro trimestre de 2024 registrou receita líquida de 5,3 bilhões de dólares - número que apresenta um crescimento de 35% em relação ao ano anterior. As unidades de trabalho no Brasil estão localizadas em 15 CDs, em 8 estados (MG, RJ, SC, BA, SP, PE, DF e RS), incluindo a sede em Osasco conhecida como Melicidade – referência ao nome “Meli”, sigla pela qual a companhia é negociada na bolsa Nasdaq, desde o seu IPO em 2007.