Quer soar mais assertivo? Abandone esta expressão de duas palavras, diz especialista em comunicação

No ambiente profissional, a forma como nos comunicamos pode impactar diretamente nossa imagem, credibilidade e até as oportunidades de crescimento na carreira. É por isso que cada palavra conta, especialmente quando falamos sob pressão, em reuniões importantes ou diante de figuras de autoridade.

Segundo o advogado e especialista em oratória Jefferson Fisher, substituir o “me desculpe” por expressões mais firmes pode ser a chave para ganhar respeito e soar mais assertivo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O excesso de desculpas que enfraquece sua imagem

A tendência de pedir desculpas com frequência — especialmente por situações fora do controle, como demorar para responder um e-mail — pode transmitir insegurança e diminuir a força de sua mensagem.

Uma pesquisa da YouGov com mais de 9.500 adultos revelou que 23% dos americanos pedem desculpas ao menos uma vez por dia por coisas que nem sempre controlam, e entre os jovens da Geração Z, esse número é ainda maior.

Fisher alerta que frases como “desculpa te incomodar” ou “desculpa pela pergunta boba” não apenas soam hesitantes, como colocam o profissional em uma posição de inferioridade, minando sua presença em situações decisivas.

Como se expressar com firmeza sem parecer rude

Substituir o “sinto muito pelo atraso” por “obrigado pela sua paciência” é um exemplo de como a simples troca de palavras pode transmitir autoridade, segundo Lorraine K. Lee, CEO e especialista em comunicação.

Fisher reforça que ser assertivo não é ser agressivo, é ser claro, direto e demonstrar que seu tempo, sua fala e sua presença também têm valor.

A dica prática do especialista é encontrar um parceiro de responsabilidade, alguém que possa te alertar sempre que você escorregar de forma inconsciente para essas expressões autodepreciativas. Com prática e atenção, a mudança se torna natural.

Quando o pedido de desculpas é necessário

Ser assertivo não significa ignorar o impacto de seus erros. Saber pedir desculpas, quando realmente necessário, é sinal de maturidade e respeito.

A coach Patrice Williams Lindo ressalta que o pedido de desculpas deve ser usado com propósito, não como escudo para evitar julgamentos. Quando usado corretamente, demonstra responsabilidade e fortalece relações profissionais.

Comunicação assertiva: uma habilidade cada vez mais valorizada

Em um ambiente corporativo competitivo e repleto de reuniões híbridas, emails rápidos e interações digitais, a habilidade de se comunicar de forma direta, empática e segura é um diferencial estratégico.

Seja para quem está no início da carreira ou já ocupa posições de liderança, dominar a comunicação assertiva pode facilitar tomadas de decisão, reforçar a confiança de equipes e abrir portas para novos desafios.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

