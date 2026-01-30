Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quer soar mais assertivo? Abandone esta expressão de duas palavras, diz especialista em comunicação

Jefferson Fishe mostra como eliminar expressões que minam sua credibilidade e como substituir por falas mais assertivas

Objetivo é unificar a comunicação e a gestão diretamente na tela de dispositivos móveis (Thomas Barwick/Getty Images)

Objetivo é unificar a comunicação e a gestão diretamente na tela de dispositivos móveis (Thomas Barwick/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 16h09.

No ambiente profissional, a forma como nos comunicamos pode impactar diretamente nossa imagem, credibilidade e até as oportunidades de crescimento na carreira. É por isso que cada palavra conta, especialmente quando falamos sob pressão, em reuniões importantes ou diante de figuras de autoridade. 

Segundo o advogado e especialista em oratória Jefferson Fisher, substituir o “me desculpe” por expressões mais firmes pode ser a chave para ganhar respeito e soar mais assertivo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

O excesso de desculpas que enfraquece sua imagem

A tendência de pedir desculpas com frequência — especialmente por situações fora do controle, como demorar para responder um e-mail — pode transmitir insegurança e diminuir a força de sua mensagem.

Uma pesquisa da YouGov com mais de 9.500 adultos revelou que 23% dos americanos pedem desculpas ao menos uma vez por dia por coisas que nem sempre controlam, e entre os jovens da Geração Z, esse número é ainda maior.

Fisher alerta que frases como “desculpa te incomodar” ou “desculpa pela pergunta boba” não apenas soam hesitantes, como colocam o profissional em uma posição de inferioridade, minando sua presença em situações decisivas.

Como se expressar com firmeza sem parecer rude

Substituir o “sinto muito pelo atraso” por “obrigado pela sua paciência” é um exemplo de como a simples troca de palavras pode transmitir autoridade, segundo Lorraine K. Lee, CEO e especialista em comunicação. 

Fisher reforça que ser assertivo não é ser agressivo, é ser claro, direto e demonstrar que seu tempo, sua fala e sua presença também têm valor.

A dica prática do especialista é encontrar um parceiro de responsabilidade, alguém que possa te alertar sempre que você escorregar de forma inconsciente para essas expressões autodepreciativas. Com prática e atenção, a mudança se torna natural.

Quando o pedido de desculpas é necessário

Ser assertivo não significa ignorar o impacto de seus erros. Saber pedir desculpas, quando realmente necessário, é sinal de maturidade e respeito. 

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

A coach Patrice Williams Lindo ressalta que o pedido de desculpas deve ser usado com propósito, não como escudo para evitar julgamentos. Quando usado corretamente, demonstra responsabilidade e fortalece relações profissionais.

Comunicação assertiva: uma habilidade cada vez mais valorizada

Em um ambiente corporativo competitivo e repleto de reuniões híbridas, emails rápidos e interações digitais, a habilidade de se comunicar de forma direta, empática e segura é um diferencial estratégico

Seja para quem está no início da carreira ou já ocupa posições de liderança, dominar a comunicação assertiva pode facilitar tomadas de decisão, reforçar a confiança de equipes e abrir portas para novos desafios.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Comunicação Assertiva

Mais de Carreira

Cinco erros comuns ao usar IA no escritório — e como o Claude escapa disso

‘Seja um ser humano incrível’: o conselho de um dos pais da IA para o futuro do trabalho

Quando usar inteligência artificial deixa de ser opcional e vira vantagem competitiva?

Quer causar boa impressão? Essa pergunta simples pode mudar tudo, diz especialista de Stanford

Mais na Exame

Brasil

Maior ônibus elétrico do mundo, com 28 metros, começa a rodar em Goiânia

Negócios

Ele transformou a experiência de marca em um negócio de R$ 400 milhões

Mundo

Caso Epstein: Departamento de Justiça dos EUA divulga 3 milhões de páginas de arquivos

Carreira

Cinco erros comuns ao usar IA no escritório — e como o Claude escapa disso