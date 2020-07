Mandar, fazer, deixar: qual a regra para usar esses verbos?

Para exposição gramatical, vejamos o trecho abaixo:

“Após a reunião, deixei opinarem os outros colaboradores e não houve acordo.”

Escolha uma: “deixei opinar” ou “deixei opinarem”?

De acordo com a tradição gramatical, quando o verbo regente for causativo, como “mandar, fazer, deixar” ou, ainda, sensitivo “ver, ouvir, sentir”, a flexão do infinitivo é facultativa. Alguns casos:

“Deixei os colaboradores reclamar (ou reclamarem), durante a reunião.”

“Façam os fornecedores falar (ou falarem), durante a reunião.”

No entanto, quando o infinitivo vier distante do verbo regente, a tradição prega apenas o infinitivo flexionado:

“O diretor deixou gerentes, coordenadores e todos do setor B opinarem sobre a decisão.”

HÍFEN EM ÁGUA-DE-COLÔNIA

Por mais que a última Reforma Ortográfica tenha eliminado o hífen em muitos termos compostos, a palavra água-de-colônia permanece hifenizada. Sobre a origem, traz o pesquisador Marcelo Duarte:

Há duas famosas versões que explicam a origem desse substantivo composto. Durante a Guerra dos Sete Anos (1756-63), quando soldados franceses ocuparam a cidade de Colônia, então na Prússia (hoje Alemanha), lá descobriram uma loção muito cheirosa.

Ao enviarem algumas amostras para a França, teriam batizado a novidade de “água-de-colônia”. Já a outra versão diz que o banqueiro Ferdinand Muhlens, morador de Colônia, ofereceu refúgio a um monge. Este, como agradecimento, presenteou-lhe com a fórmula para fazer uma aqua mirabilis (água milagrosa), que era exatamente o perfume. Muhlens gostou tanto do resultado que resolveu produzi-la. Esse tipo de perfume ganhou o nome de “água-de-colônia”

