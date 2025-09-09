Mais produtividade com o ChatGPT: use esses comandos e ative o modo ‘planner’ da ferramenta

Segundo um estudo da AI Sutra, usar prompts adequados pode economizar 30 a 40% de tempo em tarefas diárias.

A pergunta “como ser mais produtivo?” não é mais apenas retórica: é urgente.

E o ChatGPT pode ser um aliado poderoso, especialmente quando usado como um “planner digital”, ajudando você a organizar metas, tarefas e prioridades com comandos curtos e bem estruturados.

Ative o modo 'planner': como começar

Dê contexto ao início da conversa

Cole no início da sessão algo como:

“Sou empreendedor com múltiplos projetos. Preciso planejar esta semana de forma balanceada entre produtividade e descanso.”

Peça um plano estruturado

Use prompts como:

“Liste minhas prioridades desta semana com base nestes objetivos…” “Crie um cronograma diário com blocos de foco de 90 minutos e pausas curtas.”

Esses passos ativam o "modo planner": o ChatGPT começa a pensar como um assistente de planejamento pessoal ou profissional, se tornando mais organizado e útil em cada interação.

Use esses três prompts curtos para produtividade

1. Time‑block inteligente

“Tenho reuniões, criação de conteúdo e atendimento ao cliente. Organize a semana com blocos de 90 min para foco, pausas e revisão.”

Por que funciona: define prioridades, estrutura o tempo e evita a sensação de estar constantemente disperso.

2. Revisão semanal estratégica

“Aqui está um resumo do que fiz nesta semana […]. O que funcionou e o que devo ajustar na próxima?”

Por que funciona: estimula reflexões e mudanças contínuas, baseadas em observação de desempenho.

3. Lista de tarefas organizada

“Transforme estas anotações em 5 tarefas claras, priorizadas por impacto e prazo.”

Por que funciona: traz uma ação melhor estruturada, o que é essencial para quem precisa de clareza rápida.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL