Como três prompts do ChatGPT podem desbloquear o modo ‘tomador de decisões’ na ferramenta

Seja ao decidir um reajuste de preço, avaliar a viabilidade de um novo canal de vendas ou planejar investimentos futuros, é comum não ter todos os números em mãos, mas ainda assim precisar agir rápido.

Nesse contexto, a IA, especialmente ferramentas como o ChatGPT, tem sido usada como um “braço direito analítico” para testar hipóteses, organizar pensamentos e simular cenários com o que se tem disponível. A chave está nos prompts.

A seguir, três exemplos práticos de prompts que vão te ajudar a tomar decisões mais embasadas com apoio da inteligência artificial.

Prompt 1: projeção com base em hipóteses

“Simule uma projeção de fluxo de caixa para os próximos 6 meses com base em: receita média mensal de R$ 80 mil, crescimento estimado de 5% ao mês, custos fixos de R$ 35 mil e margem líquida de 22%. Inclua três cenários: conservador, realista e otimista.”

Por que funciona: ajuda a visualizar rapidamente o impacto de pequenas variações nas receitas e custos, sem precisar montar planilhas manuais.

Prompt 2: análise de impacto em decisões de pricing

“Se eu aumentar em 10% o preço do meu serviço de consultoria, qual seria o impacto na receita total considerando um churn potencial de 5%? Compare com o cenário atual e proponha alternativas.”

Por que funciona: traz à tona o equilíbrio entre preço, volume e margem, algo essencial em momentos de ajuste estratégico.

Prompt 3: viabilidade de novo canal de vendas

“Simule os custos iniciais e o ponto de equilíbrio para abrir uma loja de roupas sustentáveis em um shopping de médio porte. Considere: aluguel, equipe mínima, comissões e vendas médias estimadas. Crie uma análise de viabilidade básica.”

Por que funciona: mesmo com dados genéricos, permite explorar possibilidades e testar rapidamente se a ideia tem fôlego.

