Magalu oferece bolsas em curso de TI para mulheres de todo o Brasil

O Magalu abre nesta quinta-feira, 17, as inscrições para a nova edição do programa Luiza Code , uma iniciativa com 50 bolsas de estudo para mulheres entrarem na área de tecnologia.

O curso tem 100 horas de conteúdo online focado em Node.js, tecnologia capaz de construir sites, aplicativos e operar serviços. Como nas edições anteriores, parte das vagas será voltada para funcionárias da empresa e 50% das bolsas será para mulheres negras.

“Iniciamos mais um ano com esse projeto super importante para a companhia, em que preparamos, de forma gratuita, mulheres para o mercado de trabalho de tecnologia, que sofre com alta demanda de profissionais”, diz Patricia Pugas, diretora executiva de gestão de pessoas do Magalu.

Chegando a sua quarta turma, o programa já formou mais de 300 alunas como profissionais de tecnologia e parte delas foi contratada pela própria empresa. O objetivo do programa é fomentar e acelerar a entrada de mulheres na área e formar desenvolvedoras para o mercado.

Além das aulas técnicas, as alunas passam por mentoria de carreira e por treinamento para processos seletivos.

Mulheres (cis e trans) de todo o Brasil podem participar. Como requisito, é necessário ter disponibilidade de tempo para se dedicar aos estudos, gostar de tecnologia e ter conhecimento básico de linguagem de programação.

As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março pelo site.

