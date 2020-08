Magalu abre mais de 100 vagas com opção de home office para sempre

O Magazine Luiza está com mais de 100 vagas abertas para o Luizalabs, a área de tecnologia da empresa. Os contratados poderão escolher seu modo de trabalho: presencial, híbrido ou 100% remoto.

Dessa forma, podem se candidatar profissionais de todo o Brasil. O Magalu está contratando pessoas com diversos níveis de senioridade e com conhecimento de linguagens como Python, Node, .Net, Java, PHP, GO e React.

As posições são para desenvolvimento Mobile, produtos, segurança da informação e também para cargos de liderança das equipes, como Squad Lead.

A equipe do Luizalabs foi a responsável pelo processo de transformação digital da varejista para o e-commerce, o que a ajudou a lidar com desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. No trimestre, a companhia teve vendas recordes de 8,6 bilhões de reais, com alta de 49%.

Desse total, 78%, ou seja, 6,7 bilhões de reais, vieram do comércio eletrônico, após uma expansão anual de 182%.

Durante o período, o Magalu se comprometeu a não demitir os funcionários e adaptou diversas áreas para o home office. Com a efetividade do modelo, eles estudam manter o trabalho remoto para alguns setores.

Na área de tecnologia, os novos contratados poderão optar pelo modelo de home office para sempre. Confira as vagas no site.

