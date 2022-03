MadeiraMadeira abre mais de 200 vagas em logística e tecnologia

A MadeiraMadeira, startup de comércio digital de móveis, tem mais de 200 vagas de emprego abertas. A maioria das vagas será para atuação na área de logística.

A digitalização do mercado de trabalho vai roubar seu emprego? Saiba como se adaptar. Assine a EXAME e saia à frente.

As oportunidades serão distribuídas nas três empresas do grupo, a própria MadeiraMadeira, a transportadora Bulky Log e a startup de logística iTrack Brasil.

Fundada em 2009 por Daniel Scandian, Marcelo Scandian e Robson Privado, a empresa recebeu um aporte de 190 milhões de dólares liderado pelo conglomerado japonês SoftBank e a gestora brasileira Dynamo. Na rodada de captação série E, a empresa foi avaliada em mais de 1 bilhão de dólares e se tornou um unicórnio.

Hoje, a empresa já possui mais de dois mil funcionários e sua loja online oferece mais de dois milhões de produtos.

As vagas abertas agora são para cargos de conferente, auxiliar de logística e manutenção e analista de qualidade de transporte. Também há posições de coordenação.

As oportunidades variam entre os formatos de trabalho presencial, híbrido e remoto. As localidades da empresa são São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Além das oportunidades de logística, a área de tecnologia também procura por profissionais como Pessoa desenvolvedora Back End Pleno e Sênior, Pessoa Engenheira de dados, Product Designer Senior, Product Owner Seller, entre outros.

Confira as vagas pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.