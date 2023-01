Lula já assinou 9 decretos em um dos setores que mais deve contratar em 2023; confira os requisitos

Ao assumir a Presidência da República em 1º de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma série de decretos que têm como foco o meio ambiente, medidas sociais e ações de transparência de informação.

Desde o período de campanha eleitoral, Lula sinalizava que esses temas seriam prioridades do novo governo, e já no primeiro dia de mandato o presidente assinou nove decretos com impactos, principalmente, nas questões ambientais.

O setor priorizado nas primeiras medidas é, também, uma das áreas com maior demanda de contratações e vagas abertas para 2023.

Decretos assinados por Lula em 1º de janeiro:

1º Volta do Fundo Amazônia: decreto do novo governo ativa novamente o fundo e viabiliza a utilização de mais de R$ 3 bilhões em doações internacionais para o combate ao desmatamento.

2º Garimpo em terras indígenas: medida que prevê a revogação de decreto que permitia garimpo em áreas indígenas e de proteção ambiental.

3º Conama: decreto que determina que o Ministério do Meio Ambiente crie em 45 dias uma nova regulamentação para o Conama, o Conselho Nacional do Meio Ambiente.

4º Inclusão: decreto que garante a inclusão de crianças e adultos com deficiência na educação.

5º Transparência da informação: a medida determina que a CGU reavalie sigilos colocados pelo governo sobre informações e documentos da administração pública.

6º Reciclagem: pede a recriação do programa Pró-Catadores, projeto que incentiva a atividade de dos catadores de materiais recicláveis.

7º Desmatamento: medida para fortalecer o combate ao desmatamento na Amazônia, no Cerrado e em outros biomas.

Questão ambiental como prioridade

A prioridade da nova gestão vai de encontro a um mercado que está em ascensão e que tem ocupado cada vez mais o topo de discussões entre CEOs, investidores e consumidores. Trata-se do setor ESG, sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança.

O ESG pode ser definido como uma série de princípios que guiam ações adotadas por empresas, pessoas, instituições e países. Essas medidas focam na responsabilidade sobre os impactos ambientais, em como a atuação da companhia afeta a sociedade e na transparência de informações e transações.

Enquadram-se como ações ESG desde a coleta seletiva feita individualmente até a compensação de carbono das empresas. Outros exemplos são:

a atenção das grandes companhias aos produtores e à extração de matéria-prima;

cuidados preventivos a riscos como rompimento de barragem ou poluição marinha;

a diversidade nas companhias, principalmente em cargos de alto escalão e C-level;

o consumo consciente e o reúso de objetos.

Os temas foram priorizados nas primeiras medidas do governo Lula com a assinatura dos decretos listados acima.

Sustentabilidade: um mercado de R$ 280 trilhões

O mercado de ESG tem se tornado cada vez mais conhecido e influente no mundo dos negócios e entre as pessoas. Um levantamento no Google Trends revela que, após flutuar mais de uma década, a busca pelo assunto cresceu mais de 1200% no Brasil só nos últimos 2 anos.

O tema também já é prioridade para 95% das empresas do país, segundo uma pesquisa da Aberje, e movimenta trilhões de dólares. De acordo com um levantamento da Bloomberg, o mercado de ESG, que atualmente vale US$ 30 trilhões (equivalente a R$ 280 trilhões), deve movimentar US$ 53 trilhões até 2025.

Altos salários e vagas sobrando: a busca por profissionais ESG

O crescimento do setor aqueceu também as contratações na área. Nos sites de emprego, as vagas em ESG geralmente aparecem com o termo “sustentabilidade” e, além de uma oferta de mais de 4 mil vagas, as oportunidades são para todos os níveis, de estagiários a gerentes de sustentabilidade.

Busca no LinkedIn mostra mais de 4 mil vagas em sustentabilidade

Em seu Guia Salarial anual, a consultoria Robert Half divulgou que a remuneração para profissionais de ESG varia de R$ 6 mil a R$ 35 mil, a depender da senioridade do cargo. O valor é o triplo da média salarial brasileira.

No entanto, apesar da grande oferta de vagas e dos altos salários, as empresas não encontram especialistas facilmente e enfrentam a escassez de profissionais.

De acordo com um levantamento do CFA Institute, menos de 1% dos profissionais de investimentos do LinkedIn possuem a qualificação necessária para atuar na área. Em contrapartida, 6% das mais das mais de 10 mil vagas de investimentos publicadas na plataforma, buscam candidatos com essa habilidade.

O profissional de ESG

Os profissionais de ESG são aqueles capazes de entender, implementar e medir os impactos dos padrões de responsabilidade social, governança e sustentabilidade no desempenho dos negócios. No geral, são pessoas que buscam um trabalho com um propósito maior, que cause impactos positivos na sociedade.

Dentre as principais atribuições deste especialista, estão:

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa;

Viabilizar projetos de sustentabilidade;

Promover treinamentos de colaboradores com relação ao tema;

Criar e monitorar indicadores de desempenho de sustentabilidade;

Desenvolver relatórios para prestação de contas;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva da empresa.

