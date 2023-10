Lojas Renner seleciona profissionais para programa de trainee

A Lojas Renner S.A., empresa varejista de moda do Brasil, iniciou a seleção de talentos para o programa Transforma Trainee 2024, nas áreas de Produto (planejamento, design e compras) e de Gerência de Loja.

Existente há mais 30 anos, o Transforma Trainee teve mais de 10 mil inscritos no último ano e contratou 45 pessoas. Com o mote “o seu talento nos encanta”, o programa está alinhado ao ciclo de compromissos públicos de sustentabilidade da Lojas Renner, que prevê que, até 2030, pelo menos 50% dos cargos de liderança deverão ser ocupados por pessoas negras e que, no mínimo, 55% da alta liderança deverá ser formada por mulheres.

Como será a jornada de formação?

Para os cargos de trainees de Gerência de Loja:

O programa será focado em temas como infraestrutura e operação dos pontos de venda, gestão de pessoas e processos, análises e gestão de orçamento, tendências de moda, relacionamento e percepção do perfil dos clientes e soft skills.

Para os cargos de trainees de Produto:

Dividem-se nas áreas de planejamento, design (gráfico e de produtos) e compras. Neste caso, a formação é baseada em atividades como desenho e desenvolvimento de coleções e estampas, desempenho de vendas, negociação, acompanhamento de fornecedores e soft skills.

Quais são os benefícios?

Além de contar com salário, os profissionais ingressarão em uma trilha de desenvolvimento com dez meses de duração. A capacitação oferecerá atividades práticas e teóricas, como mentorias e agendas com diretores e executivos. Além disso, os trainees poderão contar com outros benefícios, como:

Vale-transporte,

Assistência Médica,

Alimentação,

Gympass,

Programa de Participação nos Resultados (PPR),

Desconto em Compras no Grupo.

Quais são os pré-requisitos?

Para Gerência de Loja:

Formação superior em qualquer curso,

Formação entre jul/2016 a dez/2023,

Disponibilidade de mudança para qualquer região do Brasil,

Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana e feriados.

Para Produto (planejamento, compras e design gráfico e de moda)

Formação superior em qualquer curso (para as vagas de design gráfico e de moda, porém, deve haver formação específica na área)

Formação entre jul/2018 a dez/2023,

Disponibilidade de mudança para Porto Alegre/RS.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas até 27 de novembro e o processo prevê avaliação de currículo, entrevista gravada, imersões focadas na experiência de fazer parte do time da companhia e entrevista final, com etapas no modelo online e presencial. A seleção é direcionada apenas para a marca Renner e as inscrições devem ser feitas no site da Renner.

Os aprovados dão início ao programa a partir de março de 2024.