Liderança contemporânea: o desafio da liderança de transformar o poder em influência e resultado

Membros do Clube CHRO em São Paulo reunidos para aprender sobre "Liderança Contemporânea" com José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul Escola de Negócios (Eduardo Frazão/Exame/Divulgação)
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15h14.
Última atualização em 30 de agosto de 2025 às 15h15.
O mundo corporativo deixou de andar sobre trilhos previsíveis — agora, as decisões acontecem em um terreno horizontal, múltiplo, acelerado por tecnologia e menos tolerante a hierarquias que falam mais alto do que os dados.
Essa é uma das provocações de José Cláudio Securato, fundador e CEO da Saint Paul Escola de Negócios, sobre “Liderança Contemporânea” durante o Clube CHRO SP, evento da EXAME realizado com executivos C-levels na sede da redação, em São Paulo, em um jantar especial para membros. O evento conta com patrocínio exclusivo da Alelo.
Para Securato, compreender o “novo mundo” é o ponto de partida. “A principal característica desta era é a mudança de um mundo vertical para um mundo horizontal.”
Nesse deslocamento, ela explica a referência da transcendência (natureza, divino, razão até chegar ao novo mundo) e comenta sobre o indivíduo como centro – inclusive no mercado de trabalho.
A consequência direta recai sobre quem ocupa o topo: “A mudança de mundo tem desafiado muito a alta liderança. E a alta liderança está muito solitária nessa discussão.”
Ele sugere encarar quatro frentes: relações de poder, ambidestria/multidestria, agendas vertical e horizontal, e cultura. “Liderar é ter poder”, observa. “Você é promovido, você ganha um pacote de poder extra. Então, como é que você lida com o poder?”
No dia a dia, times precisam alternar entre rigidez e padrão x criatividade e flexibilidade. “Quando você ouve falar de ambidestria, o que a gente está falando é da união dos dois mundos”, diz o executivo, que traz um exemplo para os C-Levels de RH presentes no evento.
“Você gostaria que a pessoa que faz manutenção da turbina da aeronave fosse criativa, flexível? Não. Mas para vender passagem aérea essas características parecem ideais.” Daí a noção de multidestria — trocar de chave com rapidez entre lógicas distintas.
Securato desmonta o imaginário de ficção científica. “IA não é um robô dotado de sentimentos negativos. O que é inteligência artificial? É uma tecnologia que usa dados, estatística, probabilidade. É uma plataforma que faz uma predição.”
Isso explica por que certas rotinas estão mudando: “Tarefas repetitivas e tarefas de baixa interação social têm cara de algoritmo. Onde está a oportunidade? Em tarefas de alta interação social e tarefas criativas.”
Como resumo, Securato deixa três lições de sua palestra para C-Levels de RH que participram do clube CHRO em São Paulo, na EXAME:
A provocação do presidente da Saint Paul Escola de Negócios é sobre uma nova prática que está mudando o mercado de trabalho. Para ele, o novo mundo é o mundo do indivíduo. As pessoas são singulares e não existe mais um único padrão de sucesso, de família ou de carreira.
“Se antes a liderança se sustentava em hierarquia e comando, hoje ela precisa reconhecer e valorizar trajetórias diversas, construindo influência e colaboração. Liderar nesse novo mundo é entender que cada pessoa traz sua singularidade, e é nessa pluralidade que está a força das organizações”, afirma o executivo.
