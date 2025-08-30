Liderança contemporânea: o desafio da liderança de transformar o poder em influência e resultado

O mundo corporativo deixou de andar sobre trilhos previsíveis — agora, as decisões acontecem em um terreno horizontal, múltiplo, acelerado por tecnologia e menos tolerante a hierarquias que falam mais alto do que os dados.

Essa é uma das provocações de José Cláudio Securato, fundador e CEO da Saint Paul Escola de Negócios, sobre “Liderança Contemporânea” durante o Clube CHRO SP, evento da EXAME realizado com executivos C-levels na sede da redação, em São Paulo, em um jantar especial para membros. O evento conta com patrocínio exclusivo da Alelo.

O que é “Liderança Contemporânea”?

Para Securato, compreender o “novo mundo” é o ponto de partida. “A principal característica desta era é a mudança de um mundo vertical para um mundo horizontal.”

Nesse deslocamento, ela explica a referência da transcendência (natureza, divino, razão até chegar ao novo mundo) e comenta sobre o indivíduo como centro – inclusive no mercado de trabalho.

A consequência direta recai sobre quem ocupa o topo: “A mudança de mundo tem desafiado muito a alta liderança. E a alta liderança está muito solitária nessa discussão.”

Ele sugere encarar quatro frentes: relações de poder, ambidestria/multidestria, agendas vertical e horizontal, e cultura. “Liderar é ter poder”, observa. “Você é promovido, você ganha um pacote de poder extra. Então, como é que você lida com o poder?”

Ambidestria e multidestria: dois mundos ao mesmo tempo

No dia a dia, times precisam alternar entre rigidez e padrão x criatividade e flexibilidade. “Quando você ouve falar de ambidestria, o que a gente está falando é da união dos dois mundos”, diz o executivo, que traz um exemplo para os C-Levels de RH presentes no evento.

“Você gostaria que a pessoa que faz manutenção da turbina da aeronave fosse criativa, flexível? Não. Mas para vender passagem aérea essas características parecem ideais.” Daí a noção de multidestria — trocar de chave com rapidez entre lógicas distintas.

Inteligência artificial sem mito: IA = predição

Securato desmonta o imaginário de ficção científica. “IA não é um robô dotado de sentimentos negativos. O que é inteligência artificial? É uma tecnologia que usa dados, estatística, probabilidade. É uma plataforma que faz uma predição.”

Isso explica por que certas rotinas estão mudando: “Tarefas repetitivas e tarefas de baixa interação social têm cara de algoritmo. Onde está a oportunidade? Em tarefas de alta interação social e tarefas criativas.”

Lições-chave para a alta liderança

Como resumo, Securato deixa três lições de sua palestra para C-Levels de RH que participram do clube CHRO em São Paulo, na EXAME:

Recalibre o poder: “ Liderar é ter poder , como é que você lida com o poder? ”

“ , ” Seja ambidestro e multidiestro: “ Os mundos se entrelaçam ”; rigidez onde a segurança exige, criatividade onde o cliente decide.

“ ”; rigidez onde a segurança exige, criatividade onde o cliente decide. Pragmatismo em IA: “IA igual predição” — desenhe perguntas melhores, redesenhe cargos para tarefas criativas e de alta interação social.

A provocação do presidente da Saint Paul Escola de Negócios é sobre uma nova prática que está mudando o mercado de trabalho. Para ele, o novo mundo é o mundo do indivíduo. As pessoas são singulares e não existe mais um único padrão de sucesso, de família ou de carreira.

“Se antes a liderança se sustentava em hierarquia e comando, hoje ela precisa reconhecer e valorizar trajetórias diversas, construindo influência e colaboração. Liderar nesse novo mundo é entender que cada pessoa traz sua singularidade, e é nessa pluralidade que está a força das organizações”, afirma o executivo.

Abaixo, as empresas que participaram do clube CHRO neste mês:

Alelo

Dengo

Esporte Clube Bahia

Viridien

Saint Gobain

Bridgestone Americas

Alice

Direcional Engenharia

Numen IT

CI&T

Oitchau

Veja as imagens dos participantes do clube CHRO de agosto/2025: