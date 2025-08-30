Carreira

Liderança contemporânea: o desafio da liderança de transformar o poder em influência e resultado

No Clube CHRO SP da EXAME, José Cláudio Securato mostra como um líder pode equilibrar diferentes mundos, usar os dados da IA ao seu favor e colocar o ser humano no centro das decisões

Membros do Clube CHRO em São Paulo reunidos para aprender sobre "Liderança Contemporânea" com José Cláudio Securato, CEO da Saint Paul Escola de Negócios (Eduardo Frazão/Exame/Divulgação)

Layane Serrano
Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 15h14.

Última atualização em 30 de agosto de 2025 às 15h15.

O mundo corporativo deixou de andar sobre trilhos previsíveis — agora, as decisões acontecem em um terreno horizontal, múltiplo, acelerado por tecnologia e menos tolerante a hierarquias que falam mais alto do que os dados.

Essa é uma das provocações de José Cláudio Securato, fundador e CEO da Saint Paul Escola de Negócios, sobre “Liderança Contemporânea” durante o Clube CHRO SP, evento da EXAME realizado com executivos C-levels na sede da redação, em São Paulo, em um jantar especial para membros. O evento conta com patrocínio exclusivo da Alelo.

Leia também: Gestão humanizada: como ser um líder leve e ao mesmo tempo gerar resultado para a empresa?

O que é “Liderança Contemporânea”?

Para Securato, compreender o “novo mundo” é o ponto de partida. “A principal característica desta era é a mudança de um mundo vertical para um mundo horizontal.”

Nesse deslocamento, ela explica a referência da transcendência (natureza, divino, razão até chegar ao novo mundo) e comenta sobre o indivíduo como centro – inclusive no mercado de trabalho.

A consequência direta recai sobre quem ocupa o topo: “A mudança de mundo tem desafiado muito a alta liderança. E a alta liderança está muito solitária nessa discussão.”

Ele sugere encarar quatro frentes: relações de poder, ambidestria/multidestria, agendas vertical e horizontal, e cultura. “Liderar é ter poder”, observa. “Você é promovido, você ganha um pacote de poder extra. Então, como é que você lida com o poder?

Ambidestria e multidestria: dois mundos ao mesmo tempo

No dia a dia, times precisam alternar entre rigidez e padrão x criatividade e flexibilidade. “Quando você ouve falar de ambidestria, o que a gente está falando é da união dos dois mundos”, diz o executivo, que traz um exemplo para os C-Levels de RH presentes no evento.

Você gostaria que a pessoa que faz manutenção da turbina da aeronave fosse criativa, flexível? Não. Mas para vender passagem aérea essas características parecem ideais.” Daí a noção de multidestria — trocar de chave com rapidez entre lógicas distintas.

Inteligência artificial sem mito: IA = predição

Securato desmonta o imaginário de ficção científica. “IA não é um robô dotado de sentimentos negativos. O que é inteligência artificial? É uma tecnologia que usa dados, estatística, probabilidade. É uma plataforma que faz uma predição.

Isso explica por que certas rotinas estão mudando: “Tarefas repetitivas e tarefas de baixa interação social têm cara de algoritmo. Onde está a oportunidade? Em tarefas de alta interação social e tarefas criativas.

Lições-chave para a alta liderança

Como resumo, Securato deixa três lições de sua palestra para C-Levels de RH que participram do clube CHRO em São Paulo, na EXAME:

  • Recalibre o poder:Liderar é ter poder, como é que você lida com o poder?
  • Seja ambidestro e multidiestro:Os mundos se entrelaçam”; rigidez onde a segurança exige, criatividade onde o cliente decide.
  • Pragmatismo em IA:IA igual predição” — desenhe perguntas melhores, redesenhe cargos para tarefas criativas e de alta interação social.

A provocação do presidente da Saint Paul Escola de Negócios é sobre uma nova prática que está mudando o mercado de trabalho. Para ele, o novo mundo é o mundo do indivíduo. As pessoas são singulares e não existe mais um único padrão de sucesso, de família ou de carreira.

“Se antes a liderança se sustentava em hierarquia e comando, hoje ela precisa reconhecer e valorizar trajetórias diversas, construindo influência e colaboração. Liderar nesse novo mundo é entender que cada pessoa traz sua singularidade, e é nessa pluralidade que está a força das organizações”, afirma o executivo.

Abaixo, as empresas que participaram do clube CHRO neste mês:

  • Alelo
  • Dengo
  • Esporte Clube Bahia
  • Viridien
  • Saint Gobain
  • Bridgestone Americas
  • Alice
  • Direcional Engenharia
  • Numen IT
  • CI&T
  • Oitchau

Veja as imagens dos participantes do clube CHRO de agosto/2025:

  • 1/8 (José Cláudio Securato, fundador da Saint Paul, e Camila Securato, CSO da Exame Educação | Saint Paul)

  • 2/8 (Mafoane Odara, Executiva de Pessoas, Cultura e Transformação; Vanessa Togniolli People Executive Director at Numen IT; Gabrielle Botelho, Diretora de Recursos Humanos da Viridien; Charline Carolino, Diretora de RH da Esporte Clube Bahia; e Ana Paula Franzoti, Executiva RH.)

  • 3/8 (Rafael Alvarenga Godói, VP LATAM da Oitchau; Leandro Araújo, Head of People & Operations, LATAM da CI&T; Leticia Nicolau, Gerente de Clubes e Comunidades da Exame | Saint Paul; e Luana Aquino, Clubes e Comunidades da Exame | Saint Paul)

  • 4/8 (Beatriz Nóbrega, Desenvolvedora de Pessoas e Negócios)

  • 5/8 (Sarita Vollnhofer ,CHRO da Alice; e Ana Clara Silva, Head de Pessoas e Cultura da Dengo)

  • 6/8 (Jeison Lion Vice President, Americas Human Resources & LA Labor Relations at Bridgestone)

  • 7/8 (Gustavo Siqueira, vice-presidente de Recursos Humanos América Latina da Saint Gobain)

  • 8/8 (Valeria Plata, CHRO da Direcional Engenharia)

Acompanhe tudo sobre:Clube-CHROMundo RHEscola de Negócios Saint Paul

