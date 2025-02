Jovem usou esse modelo de currículo para conseguir um emprego no Google

Goutam Nair sempre soube que queria trabalhar em uma grande empresa de tecnologia. Mas ele também sabia que competir com milhares de candidatos qualificados exigiria muito mais do que apenas habilidades técnicas.

Por isso, ele desenvolveu um currículo que chamava a atenção dos recrutadores, destacava seus projetos e apresentava seu impacto de forma objetiva e quantificável. Quando finalmente decidiu se candidatar a uma vaga no Google, seu currículo estava lapidado para conquistar a vaga dos sonhos.

Não haverá futuro sem IA. E isso é uma boa notícia. Esse treinamento promovido pela Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, mostra como se tornar um especialista em inteligência artificial.

Ele não apenas listava suas experiências, mas mostrava resultados concretos: melhorias no desempenho de sistemas, crescimento de engajamento e contribuições significativas para projetos open source. Em pouco tempo, um recrutador entrou em contato. O resto é história: entrevistas bem preparadas, desafios resolvidos e uma oferta de emprego que muitos sonham em receber.

Veja o modelo de currículo

Goutam Nair/Reprodução (Goutam Nair/Reprodução)

As dicas de Nair para um currículo vencedor

Em entrevista para o Business Insider, Nair compartilhou suas dicas. Veja quais são.

Destaque projetos relevantes : Lembre-se de mostrar projetos pessoais.

Seja objetivo : Nada de textos longos. Use verbos de ação e frases concisas.

Quantifique : Mostrar números é essencial para evidenciar resultados.

Evite exageros : Liste apenas habilidades que você realmente domina.

Adapte-se à vaga : Personalize seu currículo para cada candidatura.

Por que habilidades específicas fazem a diferença em tecnologia

Em um mercado competitivo, um currículo genérico não é suficiente. Recrutadores estão sempre em busca de profissionais que tenham conhecimento técnico aprofundado e capacidade de resolver problemas reais. Ter habilidades específicas em ferramentas, frameworks e linguagens utilizadas pela empresa pode ser a chave para avançar no processo seletivo.

E, se existe uma habilidade que pode destacar seu currículo em 2025, essa habilidade é a inteligência artificial, uma das grandes tendências do mercado.

Faça parte da próxima geração de especialistas em IA. Esse treinamento de R$ 37 promovido pela Saint Paul com a EXAME revela o caminho para começar carreira em um dos setores mais aquecidos da atualidade. Garanta sua vaga clicando aqui.

Com a crescente demanda por IA em todas as áreas, desde análise de dados até automação de processos, dominar ferramentas como machine learning e deep learning pode ser a chave para abrir portas em grandes empresas.

Pense no impacto que isso pode ter. Um candidato que menciona "Experiência em análise de dados" pode ser interessante. Mas um que escreve "Desenvolveu modelos de machine learning para prever padrões de comportamento do usuário, aumentando a taxa de conversão em 20%" imediatamente se destaca.

A inteligência artificial não é mais uma tendência; é uma necessidade. Empresas procuram profissionais que sabem como aplicá-la para gerar valor real. Se você ainda não investiu nessa área, agora é o momento de começar.

Como começar uma carreira em IA?

De olho nisso, a Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, se juntou à EXAME para oferecer o Pré-MBA em Inteligência Artificial, um treinamento de quatro aulas virtuais que revela o caminho para começar uma carreira na área.

Ao longo de três horas de conteúdo, os alunos vão descobrir as possibilidades de carreira na área, as habilidades mais importantes que o mercado exige e os maiores casos de sucesso com IA. Resumindo: os participantes recebem um ‘mapa da mina’ para alcançar sucesso no setor que mais cresce na atualidade. Tudo isso por apenas R$ 37.

Outra boa notícia é que todos que acompanharem até o final receberão um certificado de conclusão, com assinatura da Saint Paul, que pode ser incluído no currículo e no LinkedIn.

Para garantir sua vaga antes que elas acabem, clique aqui ou no botão abaixo.

EU QUERO APRENDER COMO ADOTAR IA NO MEU TRABALHO