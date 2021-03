Johnson & Johnson abre vagas para trainee internacional e paga R$ 7 mil

A Johnson & Johnson procura por profissionais recém-formados para fazer parte de seu programa de trainee internacional em finanças. O salário inicial é de R$ 7 mil e os trainees começarão o serviço em home office.

O objetivo do programa é formar futuros líderes da área que controla os recursos financeiros da empresa. Para isso, os participantes farão uma rotação por três áreas da empresa durante os dois anos e meio de duração do programa.

Segundo Betina Lackner, diretora de RH, as rotações ajudam no aprendizado dos trainees, que terão a chance de melhorar suas competências de liderança e adquirir novas perspectivas sobre o negócio.

"Os participantes terão a oportunidade de aprender e demonstrar diversas habilidades, como o trabalho em equipe, a gestão de riscos e protagonismo, alinhando seus valores pessoais ao Nosso Credo, documento interno que rege nossas ações" afirma.

Nos treinamentos e reuniões, haverá um contato constante com equipes de outros países. É por esse motivo que o programa internacional tem a exigência do inglês avançado, um pré-requisito que não é mais pedido nas outras seleções de trainee da J&J.

Fora o requisito do inglês, o candidato pode ter formação em qualquer curso de graduação, com término entre julho de 2019 e julho de 2021, e não precisa ter experiência na área financeira.

A empresa também pede por disponibilidade para trabalhar em São Paulo e São José dos Campos, mas o início do trabalho (previsto para julho) ainda será em home office.

A seleção terá quatro etapas e todas serão online, com avaliação, vídeo entrevista, resolução de case em grupo e um painel final com entrevista com a liderança sênior de finanças.

Além do salário competitivo, os contratados também terão bônus anual, descontos nos produtos da J&J, Gympass, previdência privada e assistência médica.

As inscrições vão até o dia 25 de março e podem ser feitas pelo site.