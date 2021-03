JBS abre 160 vagas para recém-formados, com oportunidade de capacitação

A JBS abriu 160 vagas para profissionais recém-formados nos cursos de administração, engenharias, medicina veterinária e zootecnia para atuar em seu programa de talentos nas unidades produtivas da Seara no Brasil, nas áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade.

Os candidatos precisam ter formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020. Ao longo de um ano do programa, estes profissionais receberão capacitação técnica e de gestão de pessoas. Os selecionados ingressarão como analistas, com possibilidade de efetivação ao final do programa em cargos de liderança dependendo o desempenho individual e disponibilidade de vaga.

Segundo a companhia, o objetivo do programa é formar lideranças que sejam aderentes à cultura da JBS.

Inscrições: até 19 de março por este site, onde é possível consultar a relação de cidades com vagas.