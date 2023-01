Janeiro Branco: Zenklub vai oferecer sessões de terapia de graça durante 30 dias

Desde 2014, no primeiro mês do ano acontece o Janeiro Branco, movimento criado para conscientizar a sociedade sobre a importândia da saúde mental.

LEIA TAMBÉM:

E abordar o tema nunca foi tão urgente: segundo dados da OMS, só em 2020, primeiro ano de pandemia, houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo.

Diante disso, para incentivar as empresas a darem o primeiro passo e começarem a tratar a questão com seus times, o Zenklub, plataforma de saúde emocional corporativa, resolveu aproveitar o Janeiro Branco para oferecer acesso gratuito aos seus serviços durante 30 dias.

As empresas que se inscreverem terão até 50 sessões de terapia gratuita para os funcionários. Não será preciso fazer nenhum tipo de contrato com o Zenklub e o acesso dará direito aos serviços dos mais de 4 mil profissionais cadastrados na plataforma, incluindo psicólogos, psicanalistas e terapeutas.

A startup também dará acesso total ao seu aplicativo com conteúdos em áudio, vídeo e texto sobre saúde mental que podem ser usados pelos profissionais.

As empresas também terão acesso a soluções como a plataforma de dados de saúde emocional da startup conhecida como ZenManager, na qual é possível, por exemplo, medir o Índice de Bem-Estar dos times e entender como está a saúde da empresa em nove dimensões como exaustão, relacionamento com colegas e liderança, volume de trabalho, entre outros.

As soluções que estão disponíveis de maneira gratuita para todas as empresas são as mesmas utilizadas por mais de 400 negócios clientes do Zenklub como Ambev, XP, Safra, Raia Drogasil, Volkswagen, Zé Delivery e Sallve.

“O não cuidado com a saúde mental do funcionários já vem custando caro para as empresas. Quando falamos de saúde mental, precisamos olhar para a jornada contínua e integral desse trabalhador. Não se implementa uma cultura de segurança psicológica e bem-estar do dia para a noite, mas é necessário começar por algum lugar. É o que estamos propondo”, explica Rui Brandão, CEO e cofundador do Zenklub.

Para acessar as soluções de maneira gratuita durante o período de 30 dias basta a empresa, de qualquer porte e segmento, se cadastrar por meio do link. Segundo o Zenklub, não haverá limite de inscrições.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.