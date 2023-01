Concursos públicos: mais de 100 mil vagas serão abertas em 2023; veja quantas abrirão no seu estado

Se uma das suas resoluções de Ano Novo foi passar em um concurso público, temos uma boa notícia: são 103.994 vagas previstas em todo o território nacional para diversas áreas de atuação.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023 estipulou cerca de R$16 bilhões para orçamentos de editais de concursos públicos, gerando pelo menos 58.867 novas vagas só na esfera federal, além dos concursos estaduais, que somam 45.127 vagas em todo o Brasil.

O destaque, assim como em 2022, vai para as carreiras policiais, com a previsão de 24.609 vagas imediatas.

Segundo o Diretor de Mentoria e Coaching do Gran Cursos Online, Fernando Mesquita, a previsão é que editais muito esperados sejam publicados em 2023.

“Temos algumas provas que estão sendo esperadas há algum tempo. Os concursos para cargos de apoio da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, com destaque para agente administrativo, também são muito aguardados", diz Mesquita.

"Há expectativa de editais para o Ministério do Trabalho, carreira de Analista do INSS, Ministérios que serão restituídos, Agências Reguladoras (ANAC, ANEEL, ANATEL, ANVISA), e também para o Banco Central do Brasil, que já não realiza provas há muito tempo e está com o quadro bastante defasado”, afirma.

De acordo com o especialista, o momento é bom para quem sempre sonhou com um cargo público, e a dica é começar a preparação o quanto antes, mas com um bom planejamento.

“Para os iniciantes, o primeiro passo é escolher a área de atuação. A partir daí o candidato pode fazer um planejamento considerando pontos como a estratégia de estudo, a escolha de um material de qualidade, definir quantas horas ele tem disponíveis para estudo por dia, incluindo os intervalos, a quantidade de questões que ele vai fazer diariamente e quanto tempo vai dedicar às revisões. Tudo isso é importante”.

Para quem já está na preparação há mais tempo, é preciso manter a área de atuação que escolheu no início dos estudos, pois, segundo o expert, é muito comum a troca de área quando aparece um edital mais atrativo, o que acaba levando o aluno a desprezar um conteúdo já estudado que não pode ser aproveitado em outras carreiras.

A escolha do primeiro concurso a ser realizado também é um passo importante e pode ter como referência as aptidões pessoais. Há concursos que beneficiam determinados conhecimentos, alguns que privilegiam o raciocínio matemático, outros que privilegiam o português, e isso pode ser um diferencial para acelerar a aprovação. Mas, para Fernando, a paciência e resiliência são peças-chave para todo o concurseiro.

“Existe um processo interessante a ser seguido para quem quer ser aprovado: escolher uma área com boas possibilidades de concursos, fazer o planejamento focado no que será a próxima prova, estudar bem, de forma atenta, resolver questões todos os dias e criar um bom e conciso material de revisão. Mas, mais importante que isso é entender que não há prazo fixo para a aprovação, e que isso dependerá de muitos fatores”.

Quais vagas de concurso público serão abertas por área em 2023?

Federal: 58.867 vagas (52.360 para provimento e 5.899 para criação)

Executivo: 50.175 vagas (3.518 para criação e 46.657 para provimento);

Judiciário: 7.844 vagas (2.333 para criação e 5.511 para provimento);

Supremo Tribunal Federal: 3 vagas (todas para provimento)

Superior Tribunal de Justiça: 83 vagas (todas para provimento)

Justiça Federal: 1.475 vagas (850 para provimento e 625 para criação)

Justiça Militar da União: 1.262 vagas (522 para provimento e 740 para criação)

Justiça Eleitoral: 515 vagas (505 para provimento e 10 para criação)

Justiça do Trabalho: 3000 vagas (2.624 vagas para provimento e 376 vagas para criação)

Justiça do Distrito Federal e Territórios: 1.355 vagas (871 para provimento e 484 para criação)

Conselho Nacional de Justiça: 151 vagas (53 para provimento e 98 para criação)

Defensoria Pública da União: 88 vagas (57 para provimento e 31 para criação)

Legislativo: 520 vagas (todas para provimento);

Senado Federal: 230 vagas para provimento;

Tribunal de Contas da União: 150 vagas para provimento;

Câmara dos Deputados: 140 vagas para provimento.

MPU: 240 vagas (192 para provimento e 48 para criação)

MPF: 52 vagas para provimento;

MPM: 12 vagas para provimento;

MPDFT: 25 vagas para provimento;

MPT: 52 vagas (46 para provimento e 6 para criação)

Escola Superior do MPU: 5 vagas para provimento

Conselho Nacional do MPU: 94 vagas (52 para provimento e 42 para criação)

Concursos Estaduais – Total: 45.127 vagas

Quantas vagas de concurso público serão abertas no Norte em 2023?

Serão abertas 7.531 vagas para concursos públicos em 2023 na Região Norte.

Acre: 310 vagas

Amazonas: 0 vagas

Amapá: 60 vagas

Pará: 1.692 vagas

Rondônia: 13 vagas

Roraima: 4 vagas

Tocantins: 5.452

Quantas vagas de concurso público serão abertas no Nordeste em 2023?

Serão abertas 13.504 vagas para concursos públicos em 2023 na Região Nordeste.

Alagoas: 40 vagas

Bahia: 1.559 vagas

Ceará: 2.834 vagas

Maranhão: 1.201 vagas

Piauí: 573 vagas

Pernambuco: 5.383 vagas

Paraíba: 140 vagas

Rio Grande do Norte: 1.230 vagas

Sergipe: 544 vagas

Quantas vagas de concurso público serão abertas no Centro-Oeste em 2023?

Serão abertas 6.486 vagas para concursos públicos em 2023 na Região Centro-Oeste.

Distrito Federal: 5.328 vagas

Goiás: 749 vagas

Mato Grosso: 0 vagas

Mato Grosso do Sul: 409 vagas

Quantas vagas de concurso público serão abertas no Sudeste em 2023?

Serão abertas 13.446 vagas para concursos públicos em 2023 na Região Sudeste.

Espírito Santo: 786 vagas

Minas Gerais: 3.662 vagas

São Paulo: 5.504 vagas

Rio de Janeiro: 3.494

Quantas vagas de concurso público serão abertas no Sul em 2023?

Serão abertas 4.160 vagas para concursos públicos em 2023 na Região Sul.

Paraná: 1.219 vagas

Santa Catarina: 1.202 vagas

Rio Grande do Sul: 1.739 vagas

Quais as carreiras com mais vagas de concurso público abertas em 2023?

Concursos Policiais: 24.609 vagas imediatas + 750 CR

Saúde: 7.826 vagas imediatas + 9.343 CR

Bancárias: 4.463 vagas imediatas + 2.000 CR

Jurídica (Delegado): 693 vagas imediatas + 100 CR

Fiscais: 615 vagas + 100 CR

Tecnologia: 139 vagas + CR

Tribunais: 6660 vagas

Controle: 338 vagas + CR

Gestão: 50 vagas

Educação: 8.087 vagas

Administrativa: 2.413 vagas

Residências: 8.421

Funções Essenciais à Justiça: 382 vagas

Jurídicas: 1.478 vagas

Legislativa: 310 vagas

