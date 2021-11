Escola de tecnologia oferece bolsas de estudo integrais para negros

O ITuring, escola de tecnologia do fundo Abaporu, vai oferecer bolsas de estudo para pessoas negras. Serão 30 bolsas na iniciativa em parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares.

A edtech, que recebeu investimento de R$ 30 milhões e nasceu com o objetivo de formar um milhão de pessoas na próxima década, lançou em julho seus primeiros dois cursos nas áreas de negócios e programação.

Com a parceria, o objetivo agora é também incentivar a diversidade no setor de tecnologia ao oferecer acesso gratuito a seus programas desenvolvidos junto com grandes empresas do setor, como Loft, Microsoft, Amazon (AWS) e Refactory.

Segundo Carlos Souza, CEO do ITuring, a parceria com a Zumbi dos Palmares foi o caminho mais adequado para reforçar esse valor por se tratar de uma instituição de referência na educação de pessoas negras.

“A parceria com o ITuring é muito importante para a Universidade Zumbi dos Palmares, uma vez que a qualificação do profissional negro é um dos nossos pilares”, afirma José Vicente, reitor da instituição de ensino.

Mesmo com a parceria, as bolsas serão abertas para qualquer pessoa negra interessada, não precisando ter um vínculo com a universidade.

A seleção para as bolsas vai seguir a metodologia única da ITuring: os inscritos terão acesso a dois módulos do curso que escolherem. Assim, todos terão uma experiência de como são as aulas e feedback dos instrutores.

Os dois cursos disponíveis são: “Análise de dados para Negócios” e “Becoming a Modern Software Engineer”.

O primeiro módulo é introdutório e o segundo já dá início aos estudos nas áreas escolhidas, inclusivo com projeto prático a ser desenvolvido.

Um time com profissionais das duas instituições fará a correção de todos os projetos entregues até o dia 17 de janeiro. As bolsas serão ofertadas a partir de um ranking de aprovados.

As inscrições ficam abertas até o dia 3 de janeiro pelo site.

