Itaú abre programa de formação para PCD; banco oferece CPA-10 e bolsa de estudos

O Itaú está com inscrições abertas para um programa de formação profissional exclusivo para pessoas com deficiência.

O programa têm o objetivo de formar profissionais para o cargo de Agente Comercial, cuja função é apoiar o time de Gerentes de Negócios no atendimento (presencial ou digital) dos clientes nas áreas “pessoa física” ou “pessoa jurídica”.

Como vai funcionar o Programa de Formação Profissional do Itaú?

A primeira etapa do programa começa com trilhas de aprendizagem teóricas (treinamentos) e práticas (acompanhando o dia a dia do time comercial), para auxiliar o candidato a conseguir tirar a sua certificação CPA-10 – exigida para oportunidades nas redes de agências. O banco custeará a taxa para realização da prova da certificação junto à Anbima.

Para a segunda etapa, após a avaliação de desempenho condicionada a conseguir a certificação CPA-10, os profissionais terão subsídio para iniciar uma graduação em Gestão Financeira, com 70% do valor do curso custeado pelo Itaú.

Quem pode se inscrever no Programa de Formação do Itaú?

As inscrições para o programa são exclusivas para profissionais com deficiência, de qualquer idade e região do País, que não tenham graduação ou que tenham primeira graduação incompleta ou em curso.

Ter desenvoltura para falar em público e com clientes, além de proatividade e curiosidade, serão considerados diferenciais.

Os interessados devem se candidtar pelo portal de carreiras do Itaú até o dia 22 de fevereiro.

