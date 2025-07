Isso é o que acontece quando você pede uma opinião para o ChatGPT de forma errada

Você digita: “Qual a sua opinião sobre [assunto]?” A resposta vem: equilibrada demais, cheia de ressalvas, com frases como “não tenho opinião própria, mas...”. Parece que a IA está fugindo da pergunta — e, de certa forma, está mesmo.

Isso acontece porque, ao contrário do que muitos pensam, modelos como o ChatGPT não são programados para emitir juízo de valor livremente.

Quando o comando é vago ou excessivamente genérico, a IA ativa seu modo mais neutro possível e entrega uma resposta tímida, impessoal e, muitas vezes, inútil.

Como despertar uma resposta real da IA?

A chave está em como você formula o pedido de opinião. O truque é fazer com que o modelo simule o ponto de vista de um especialista, ou adote um papel com critérios claros.

Assim, a IA consegue estruturar argumentos, analisar prós e contras e até posicionar-se de forma crítica — com muito mais profundidade.

O prompt que ativa opiniões embasadas e úteis

Em vez de simplesmente pedir “sua opinião sobre [assunto]”, teste algo como:

“Adote o papel de um analista sênior com experiência em [tema]. Com base em evidências e tendências atuais, qual seria sua opinião crítica sobre [assunto]? Considere pontos positivos, riscos e possíveis controvérsias.”

Essa estrutura leva a IA a assumir um ponto de vista embasado, contextualizado e com mais riqueza de argumentos.

