Investir em Lifelong Learning: a chave para a empregabilidade no cenário profissional

Como resultado da rápida evolução tecnológica e das mudanças constantes no mercado de trabalho, investir em educação continuada se tornou essencial para se manter competitivo. Por isso, o Lifelong Learning, ou "aprendizado ao longo da vida", se destaca como uma das principais ferramentas para garantir a empregabilidade em um mundo em constante mudança.

Segundo especialistas, o Lifelong Learning envolve a busca constante por novos conhecimentos e habilidades, independentemente da idade ou da fase da carreira em que se encontra o indivíduo. Isso pode incluir desde cursos de curta duração até graduações e pós-graduações, além de workshops, treinamentos e eventos de atualização profissional.

De acordo com o relatório "Future of Jobs" do Fórum Econômico Mundial, 54% dos trabalhadores precisariam de requalificação entre 2018 e 2022, em razão das transformações no mercado de trabalho. A pesquisa destaca ainda a importância das habilidades socioemocionais, como pensamento crítico, criatividade e resiliência, que passam a ser cada vez mais valorizadas pelas empresas em um cenário de constante evolução.

Neste cenário, o Lifelong Learning atua como peça-chave para a construção de talentos mais especializados no mercado. Além de aumentar as chances de empregabilidade, essa prática contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional, ampliando as perspectivas de carreira e possibilitando a realização de novos projetos.

Para entender os principais quatro pilares do aprendizado contínuo e como eles podem ser praticados no dia a dia, assista ao vídeo “A rotina do Lifelong Learner”, com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".

*Este é um conteúdo produzido por Academia do Universitário