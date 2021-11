Investir em criptomoeda? Veja a regra para usar o verbo investir

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

No dia a dia profissional, o uso inconsciente das preposições faz com que o texto fique deselegante, enjoativo e, por vezes, sem o sentido pretendido.

Em vez de "(...) falava de política de manutenção do dinheiro.", é bem mais produtiva a sentença:

"Silva falava sobre política de manutenção pecuniária."

Ratifico: um ligante bem-educado dará precisão à mensagem. Estudemos algumas relações:

Assunto: Silva falava sobre Política.

Causa: O poema morreu de tristeza.

Companhia: Viajamos com os amigos.

Direção: Olhe para o lado, por favor.

Instrumento: Cirurgia a laser.

Lugar: Moro em São Paulo.

Posse: Usava a camisa de meu pai.

Para relembrar, são dezessete as preposições essenciais em nossa Língua Portuguesa: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás.

QUAL A REGÊNCIA CORRETA DO VERBO INVESTIR?

A acepção mais comum do verbo investir é com o sentido de "empregar dinheiro" ou "fazer investimentos". São vistas a transitividade direta (sem o auxílio da preposição) e a transitividade indireta:

"A empresa investiu ali gigantescos capitais."

"Joana investe EM tecnologia, NA compra de ações e EM criptomoeda."

Investir também tem o sentido de "atacar, acometer, atirar-se com ímpeto". Nesse caso, há o auxílio da preposição “contra”:

"O touro investiu contra o rapaz."

