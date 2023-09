Inteligência Artificial no RH: Transformando o Futuro do Trabalho

Historicamente, assim como nas áreas de finanças e TI, o RH também ocupou por um bom tempo a ‘cadeira’ operacional e de suporte nas empresas, executando papéis cruciais, mas em grande parte burocráticos.

O cenário atual, no entanto, é marcado por um mercado de trabalho competitivo, com altos níveis de rotatividade e uma crescente preocupação com o bem-estar dos colaboradores, produtividade e eficiência interna. O RH agora se vê diante do desafio de equilibrar uma quantidade cada vez maior e mais complexa de trabalho.

Nesse contexto, as queridas, porém temidas, inteligências artificiais surgem como aliadas do novo RH, assumindo muitas das tarefas operacionais e gerando insights relevantes com os dados e informações disponíveis na empresa, permitindo, assim, que a equipe concentre seus esforços em áreas mais estratégicas e humanas.

O impacto das IAs no mundo do trabalho

Uma pesquisa feita pela Gartner mostrou que 72% dos líderes de RH planejam usar IA para as operações do dia a dia e alertou que 64% dos líderes acreditam que o departamento deverá desempenhar um papel fundamental na definição da ética das Inteligências Artificiais nos próximos cinco anos.

Ou seja, a presença das IAs é irreversível, o que nos resta agora é saber como usá-la da melhor forma, e o RH é uma peça fundamental no tabuleiro.

Como fazer das IAs uma ferramenta útil no RH:

Vai chegando a hora de pensar em simplificar o trabalho, reduzir o número de sistemas e poupar tempo às pessoas em funções administrativas. Isso permite que o RH atue em áreas mais estratégicas, humanas e inovadoras.

O artigo “O papel da IA ​​generativa no RH agora está se tornando claro”, escrito pelo especialista em RH, Josh Bersin, traz excelentes dicas de como implementar inteligências artificiais no departamento e ainda usá-las como grandes aliadas de performance. Veja, abaixo:

Recrutamento, Equidade Salarial e Aprendizagem

Geração de dados e insights sobre as pessoas da organização para ajudar a identificar possíveis promoções, desigualdades salariais e até gaps de habilidades. No recrutamento, plug-ins para gerar descrições de cargos, e-mails personalizados para candidatos, entre outros.

Desenvolvimento e Carreira

Plataformas que ajudam os funcionários em suas decisões, mostrando caminhos profissionais baseados em seus desejos e possibilidades gerados por IA.

Gestão de Desempenho e Melhoria Operacional

A IA pode ajudar a analisar o desempenho de equipes e indivíduos, identificando áreas de melhoria.

Retenção, Trabalho Híbrido, Bem-estar, Análise de Engajamento

Estudar e melhorar a retenção, bem-estar e engajamento dos funcionários.

Aplicativos de Experiência do Funcionário:

Chatbots inteligentes que reúnem documentos e sistemas transacionais para melhorar a experiência do usuário.

Por onde começar?

Entendo que os problemas são muitos e as opções para melhorias são infinitas, mas Bersin alerta em seu artigo que é interessante pensar em um problema de cada vez. Ou seja, buscar refletir qual problema você gostaria de focar: Recrutamento e Integração? Treinamento e Desenvolvimento? Engajamento? Comece pequeno!

Além disso, depois de decidir por onde começar, é hora de envolver a equipe de TI. Cada um desses casos de uso se transforma em um conjunto de problemas como qualidade e gerenciamento de dados e, em seguida, segurança, regras de negócios e confidencialidade.

Por fim, entenda que soluções baseadas em IA precisam de cuidados e alimentação contínuos. Portanto, não adianta implementar iniciativas com o uso de inteligência artificial sem pensar também em cuidar desse sistema. Caso contrário, ele será insustentável.

Atenção: o uso de IA revela a necessidade de novas habilidades

A Inteligência Artificial (IA) é vista por muitos como uma oportunidade de expansão no mercado de trabalho. Contudo, uma pesquisa da Randstad destaca uma lacuna: embora haja otimismo em relação à IA, apenas um em cada dez trabalhadores recebeu treinamento específico. Especialmente a Geração Z vê a capacitação em IA como crucial para seu crescimento profissional.

Desde o início deste ano, houve um aumento de 20 vezes no número de ofertas de emprego que exigiam habilidades em IA generativa, como o ChatGPT da OpenAI. No entanto, apenas 13% dos entrevistados afirmaram ter recebido algum tipo de treinamento em IA no último ano, ressaltando a necessidade urgente de capacitação nessa área.

Em um mundo em rápida transformação, a verdadeira questão não é se estamos prontos para a IA, mas se estamos fazendo o suficiente para preparar nossa força de trabalho para o futuro que ela traz.