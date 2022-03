Instituto PROA chega ao Recife com curso de programação

Em um cenário de forte demanda por profissionais preparados para atuar na área de Tecnologia da Informação (TI), que ainda sinaliza uma baixa quantidade de profissionais disponíveis no mercado, o Instituto PROA amplia suas ações a nível nacional e desta vez chega ao Recife para criar oportunidades de formação de jovens de baixa renda nesta área.

Com objetivo de proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional para jovens vindos de escola pública, o PROA, que atua desde 2007 nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, agora chega em Pernambuco, referência em tecnologia e inovação no Nordeste, e terá em Recife, capital pernambucana, seu novo ponto de formação a partir de agosto.

Grande hub de tecnologia, a cidade do Recife se transformou em referência no assunto não só no Brasil, mas no mundo. Além de conectar empresas com grandes cadeias empresariais e lançar startups para investidores, agora a cidade terá mais um apoio na formação de jovens para o mercado de TI e com o diferencial de um acompanhamento contínuo, que visa orientar o estudante desde o primeiro emprego, até novas oportunidades de carreira, tudo isso em até 3 anos de conclusão do curso de formação. Além da parte técnica, o PROA prepara o jovem na área sociocomportamental e cultural, trabalhando a formação completa do aluno.

Dados de estudos realizados pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (BRASSCOM) apontam que até 2024 serão 421 mil postos de trabalho que estarão disponíveis no setor, ou seja, mais de 100 mil novas vagas por ano.

Considerando essa forte projeção de mercado para os jovens interessados no setor, o curso Proprofissão do Instituto PROA irá capacitar jovens de 17 a 22 anos que queiram trabalhar com tecnologia, oferecendo o curso de programação Java.

“Queremos impulsionar esses jovens para essas oportunidades. A área de programação está muito aquecida e estamos muito felizes em formar esses futuros profissionais. As turmas anteriores foram um sucesso, com muitos formandos empregados com excelentes salários e conquistando a tão sonhada carreira profissional, isso nos deixa cheios de orgulho e confiantes que estamos no caminho certo. A chegada a Recife é um marco na história do PROA e estamos muito felizes em impactar a vida dos jovens pernambucanos.”, diz Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

A CEO também explica que o Proprofissão é voltado para jovens que estejam cursando ou já tenham concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública, que tenham interesse em se especializar na área de tecnologia e que residam nas cidades do Grande Recife.

A turma irá disponibilizar de 30 vagas e vai iniciar em 1º de agosto de 2022, com aulas semipresenciais de segunda a sexta. Sendo com aulas on-line às segundas, quartas e sextas e presencialmente duas vezes na semana, sempre no período das 14h às 18h. O local que vai sediar a formação é o Senac, localizado na Av. Visconde Suassuna, 500, Santo Amaro – referência de ensino na capital. As inscrições para o curso estarão abertas a partir do dia 4 de abril e seguem até o dia 3 de junho.

Os jovens também receberão uniforme, mochila, vale-transporte e todo suporte e material didático necessário para acompanhar as aulas. Para conferir os detalhes da candidatura é necessário acessar o site do PROA.