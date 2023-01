Insper lança curso flexível para alunos com até três anos de experiência

Atualmente, os jovens querem velocidade em tudo. Quando o assunto é estudo e especialização, o sentimento é o mesmo: a maioria deles quer rapidez e busca informações e formações mais objetivas. Foi pensando nisso que o Insper, uma instituição sem fins lucrativos, dedicada ao ensino e à pesquisa, criou o Master in Business Management (MBM), uma pós-graduação flexível para profissionais com até três anos de experiência.

“O jovem busca montar seu caminho e seu itinerário de aprendizado da maneira dele. Com isso, vimos que uma das últimas tendências são as modalidades de microcertificações, ou seja, a oportunidade de poder quebrar cursos grandes em pedaços modulares, personalizando suas escolhas”, explica David Kallás, coordenador da pós-graduação.

Com carga horária total de 396 horas e com cinco certificações disponíveis, o programa é totalmente pensado para profissionais que trabalham em empresas de médio e grande porte ou empreendem. Além disso, ele oferece a possibilidade de escolher quais certificações fazer, dependendo de sua área de interesse. “O aluno quebra o curso e, caso finalize todas as certificações, garante a pós-graduação completa”, explica Kallás.

Por isso, durante o MBM, o aluno avalia o que considera ser fundamental e faz suas escolhas. Gestão de negócios, inovação, saber gerir projetos? Não importa. Cada trajetória é única. “O diferencial do curso é a flexibilidade que permite diversas escolhas, de diferentes profissionais, e pode ser útil para alunos graduados em engenharia, direito, psicologia ou jovens formados em administração que queiram se especializar em aspectos como análise de dados, empreendedorismo, gestão de projetos ágeis, entre outros”, explica Kallás.

Com abordagem multidisciplinar, o MBM tem como objetivo fortalecer a capacidade de liderança e atuação em equipe, estrutura essencial no ambiente de trabalho. Para isso, explora aspectos integradores do universo corporativo, tais como gestão de negócios, liderança e teamwork, e se aprofunda em aspectos mais específicos, como marketing, inovação e data analytics.

Como funciona o curso

O Master in Business Management tem certificações obrigatórias (Excelência em Gestão, Experiência em Equipes e Liderança em Equipes Ágeis). Além delas, é possível escolher entre cinco opções:

Empreendedorismo e Inovação (Entrepreneurship and Innovation)

Gestão de Marketing (Marketing Management)

Gestão de Projetos (Project Management)

Liderança em Equipes (Leadership in Teams)

Análise de Dados (Data Analytics)

Sem trabalho de conclusão de curso, as certificações são avaliadas de forma isolada e o aluno só pode se matricular no módulo seguinte caso tenha sido aprovado no anterior.

Por fim, para concluir o Master, é preciso obter as três certificações obrigatórias e uma das cinco certificações especialistas.

Além da liberdade de escolher o que estudar e qual o foco que quer dar na carreira, o aluno ainda garante conhecimento prático, networking de qualidade, além de uma estrutura de ponta e um corpo docente com diversos professores com dedicação exclusiva, com doutorados e pós-doutorados, além de profissionais seniores com carreira executiva premiada em suas áreas de atuação. Ao final do curso, o aluno estará apto para liderar uma equipe, pensar de forma crítica e computacional, gerar valor sustentável e, claro, fazer uma ótima gestão do seu negócio. "O Master in Business Management é ágil, traz temas novos e tendências super-relevantes para o mercado", finaliza David.

Para saber mais detalhes sobre as certificações, além de grade horária, datas e tabelas completas de valores, clique aqui.