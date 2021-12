Estas são as dez palavras mais confundidas por alunos de inglês

Michel Rosas, professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas

“Advice” ou “advise”? “Breath” ou “breathe”? Existem algumas palavras em inglês que são tão parecidas que elas costumam confundir os estudantes.

Vamos dar uma olhada nas mais comuns de serem confundidas e as diferenças entre elas? E não se esqueça de fazer o exercício no final para ter certeza de que entendeu tudo!

Confira as dez palavras que mais causam confusão nos alunos

Advice / Advise

“Advice” é o substantivo “conselho”, já “advise” é o verbo “aconselhar”.

Breath / Breathe

“Breath” é o substantivo que significa “respiração”, já “breathe” é o verbo e significa “respirar”.

Farther / Further

“Farther” é mais distante fisicamente, enquanto “further” é uma distância metafórica (como em “isso está muito distante da realidade”).

It’s / Its

“It’s” (com apóstrofo) é uma contração de “it is”, ou seja, “é / está”. Já “its” (sem apóstrofo) é usado como pronome possessivo para animais ou coisas.

Than / Then

“Than” é um comparativo, significa “do que”. Já “then” é usado para indicar um momento ou uma sequência (geralmente é traduzido como “então”).

Extra:

E.g. / I.e.

E.g. é uma abreviação de “exempli gratia”, que é o mesmo de “por exemplo”. Já i.e. é abreviação de “id est” e é o mesmo que “isto é” em português.

Vamos praticar?

Complete as frases abaixo usando as palavras que você acabou de aprender.

1. I really love this book and ___ author.

2. If I change jobs, I’m going to work ___ from where I work now.

3. First, we need to set the priorities. ___, we have to find someone with the necessary skills.

4. When doing yoga, ___ important to ___ through your nose.

5. Susan always gives me really good ___.

6. On weekends, we always do our favorite activities, ___, swimming and watching movies.

Answer Key

1. its

2. farther

3. Then

4. it’s / breathe

5. advice

6. i.e.

Michel Rosas é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, é coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas/Verbify e professor de inglês há 14 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com. Quer falar comigo? É só mandar um email para michel@companhiadeidiomas.com.br ou me procurar no LinkedIn: linkedin.com/in/michel-rosas/

