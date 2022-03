iCarros oferece programa gratuito de formação em tecnologia

O iCarros, marketplace automotivo do Itaú Unibanco, abriu inscrições para o programa de formação #AceleraiCarros_Tech. O objetivo é oferecer formação gratuita e depois oportunidade de emprego para os alunos que finalizarem o curso.

Em parceria com a Gama Academy, a empresa vai oferecer trilhas gratuitas e online de capacitação em front-end e back-end.

Segundo Michele Vita, CEO do iCarros, a iniciativa busca gerar um impacto positivo na sociedade ao tornar a capacitação mais acessível para todas as pessoas.

“Além de encontrar novos colaboradores, vamos aproveitar a oportunidade para ampliar a educação e potencializar as habilidades desta comunidade”, afirma.

No curso de front-end, a duração será de nove semanas. No back-end, serão de 12 semanas. No total, as formações terão 250 horas de treinamento. O início das aulas está previsto para o dia 18 de abril.

Como participar da formação gratuita

As vagas estão abertas para profissionais de todo o Brasil. Para participar, é um requisito estar morando no país e ter concluído ou estar cursando uma graduação de nível superior.

Após a inscrição, haverá a etapa de análise de currículos e seleção para o treinamento. Ao final do curso, os alunos tiverem frequência nas aulas acima de 70% e realizarem as atividades receberão um certificado e serão encaminhados para a seleção de vagas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de abril pelo site.

