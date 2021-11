IBM oferece bolsas de até 60% para cursos curtos em Nova York

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A International Business Machines Corporation (IBM) e a State University of New York (SUNY) estão oferecendo bolsas de estudo de 60% para os cursos de curta duração presenciais que abordam as áreas de Estratégia, Finanças, Gestão de Projetos, Marketing e Sustentabilidade.

Os programas acontecerão nos meses de janeiro ou julho e são voltados para graduandos e jovens profissionais.

Black Friday da EXAME Academy começou mais cedo. Veja cursos e MBAs em oferta.

Com a reabertura das fronteiras dos Estados Unidos para brasileiros, os cursos presenciais voltam a acontecer depois de quase dois anos paralisados. Os programas de curta duração têm duração de 3 semanas e acontecem de segunda a quinta em período integral.

As aulas são ministradas em inglês e contam com visitas monitoradas a empresas e uma visita técnica à sede da ONU que fica localizada em Manhattan, Nova York.

O objetivo das visitas são permitir uma imersão no mundo corporativo norte-americano, realizar networking com executivos locais e aprofundar em temas de relações internacionais. Além das visitas programas, as turmas são formadas por profissionais de diversas nacionalidades e experiências, garantindo também um networking entre os próprios estudantes.

Quem for aprovado para as bolsas de 60% receberá assistência de documentação, para a obtenção do visto e suporte para a preparação acadêmica e logística.

Sobre os cursos da SUNY

Business English

O objetivo do curso de inglês para negócios é aperfeiçoar a confiança e a fluência do profissional em contextos empresariais. Os estudantes pode ter nível básico ou intermediário para ingressar no programa. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Business Sustainability for Leaders

O programa de Sustentabilidade em Negócios para Líderes é oferecido em cooperação com o Centro de Estudos de Sustentabilidade Empresarial da IBS Americas e tem foco em melhorias práticas de gestão sustentável. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Competitive Project Management

O programa de Gestão Competitiva de Projetos tem como objetivo apresentar novas ferramentas e métodos de gerenciamento de projetos com foco em obter vantagem competitiva. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Corporate Financial Management

O objetivo do programa de Gestão Financeira Corporativa é discurtir temas, como bolsa de valores, gestão de carteiras, composição de capital através de uma perspectiva atual e dinâmica. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Marketing & Value Management

O programa de Marketing e Gestão de Valor trabalha os conceitos e ferramentas de marketing para capacitar e melhorar os processos de criação, comunicação e entrega de valor de marca. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Strategic Thinking

O curso de Pensamento estratégico tem como foco o universo corporativo e o entendimento, planejamento e execução de mudanças eficazes através de tomadas de decisões estratégicas. Mais informações sobre o curso neste link (disponível aqui).

Como concorrer às bolsas

Com as bolsas de 60%, os programas passam a custar entre U$ 2.375 e U$ 3.231. Para se inscrever no processo seletivo, os candidatos devem entrar na página da universidade (disponível aqui), selecionar o curso que pretende fazer, preencher o formulário de Application e inserir o cupom ESTUDAR-FORA-60 para obter o desconto de 60%.

Após análise do formulário enviado, a equipe da IBS Americas – empresa responsável pelo processo seletivo – entrará em contato com o estudante para informar os resultados.

"IBM e State University of New York oferecem bolsas de 60% para cursos de negócios" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.