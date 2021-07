Hotmart contrata estudantes para vagas nas áreas de negócios e tecnologia

A Hotmart, empresa de produtos digitais e ensino por meio de tecnologia, abriu mais de 30 vagas para seu programa de estágio nesta terça-feira, 6.

As oportunidades são para as áreas de negócios e tecnologia no escritório da empresa em Belo Horizonte (MG).

A Hotmart busca estudantes com o perfil criativo, engajado e com fome de aprendizado. O programa não tem muitos pré-requisitos, mas procura por estudantes com formatura prevista até dezembro de 2023.

Na área de tecnologia, eles buscam por alunos dos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e de Software.

Em negócios, os cursos sugeridos são Administração, Ciências Econômicas, Design, Engenharia de Produção, Jornalismo, entre outros.

Com bolsa auxílio de 1.500 reais, os estagiários também têm benefícios como vale transporte e incentivo para aprendizado de idiomas inglês e espanhol.

Na seleção desse ano, os candidatos terão acesso a duas lives. No dia 23 de julho, a primeira palestra será com depoimentos dos atuais estagiários da empresa. E no dia 9 de agosto, a transmissão vai dar dicas para a entrevista de emprego.

As inscrições estão abertas até o dia 19 de julho pelo site.

