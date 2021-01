Honda abre inscrições para programa de trainee

Maior fabricante de motos do Brasil, a Honda está com inscrições abertas para o seu programa de trainee 2021. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM), e as oportunidades vão desde a área administrativa até a de engenharia e montagem.

Para se inscrever, é necessário ter formação superior entre dezembro de 2019 e março de 2021 nos cursos de Administração, Engenharias, Logística, Estatística, Matemática, Marketing, Economia ou de Tecnologia da Informação.

Todas as etapas do processo serão online e a comunicação do processo será feita via e-mail. O trainee começa em abril.

Salário e benefícios: remuneração compatível com o mercado; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida; vale-transporte, fretado ou auxílio combustível (de acordo com a unidade); vale-refeição ou refeitório no local (de acordo com a unidade).

Inscrições: até 18 de fevereiro, neste link.