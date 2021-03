Harry Potter ou Star Wars? Treine seu inglês com estes filmes e séries

Há histórias que simplesmente marcam nossa vida. Livros e filmes que não cansamos de reassistir e que queremos compartilhar com as próximas gerações. Quais deles marcaram sua geração? Tenho certeza que alguns de nossa lista você deve ter repetido ínumeras vezes.

A seguir você vai encontrar os nomes de alguns objetos e símbolos das sagas mais amadas. Será que você consegue encontrar as definições em inglês e dizer a qual história pertencem? Confira!

Marauder’s map Mockingjay pin Mythril armor Time-turner Iron throne Lightsaber Walking stick (or staff)

E aí, será que você já reconheceu os objetos?

Caso queira aprender a pronúncia de cada um, recomendamos a ferramenta Youglish, em que você pesquisa o termo e assiste a trechos do YouTube.

Answers in English

( ) Hunger Games. This becomes the symbol of the districts’ revolution. Katniss Everdeen wears it a lot.

( ) Game of Thrones. Everyone wants it, many will kill and die for it. That mythical and magical story revolves around people’s wish to become the queen/the king.

( ) Harry Potter. That’s an object in which you can see Hogwarts and everybody who’s inside it. This object is extremely useful, and it helps Harry on many occasions.

( ) The Lord of the Rings. Gandalf always carries it. It contains much more power than it seems and it’s essential for their mission.

( ) Harry Potter. This object allows you to change history. Hermione uses it to watch more classes than she could. But if you have watched/read The Prisoner of Azkaban, you know it is essential for more than that.

( ) The Lord of the Rings. This clothing was made of a material that is unbreakable. It comes from Dwarven mines.

( ) Star Wars. Even if you haven’t watched Star Wars, you probably know what this is. When you watch this saga, this symbol is always present.

Respostas em ordem:

B, E, A, G, D, C, F

Acertou todos? Aproveite para matar a saudade dessas histórias reassistindo em inglês. Uma ótima oportunidade de treinar a compreensão por meio de algo que você já conhece.

Formada em letras (Pportuguês e inglês) e mestra em ensino-aprendizagem de língua estrangeira pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em ambiente virtual de aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de língua portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali