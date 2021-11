Empresa do Hard Rock Hotel abre 470 vagas de emprego no Brasil

Com suas operações em expansão, a VCI S.A., empresa de hotelaria que trouxe o Hard Rock Hotel para o Brasil, está contratando profissionais para 470 vagas de emprego.

Para Ademar Brumatti Jr., Sênior Vice-presidente Comercial e Marketing da VCI, o setor se prepara para um momento de maior otimismo.

Além dos hotéis em Campos do Jordão (SP), Salvador (BA) e Brasília (DF), a empresa também está com obras no Ceará e no Paraná. Esses dois terão mais de 170 vagas abertas em cada operação.

“As pessoas estão ainda mais ansiosas para desfrutar do que a vida tem de melhor e nós, da VCI, estamos preparados para oferecer ao público brasileiro empreendimentos e serviços com padrão internacional. Verdadeiras férias de rock star”, diz.

A empresa tem oportunidades para áreas comercial, administrativa, marketing e relacionamento. Cada operação terá cerca de 40 oportunidades para profissionais atuando como consultores, promotores de vendas, especialistas em marketing, analista e supervisores.

Segundo Brumatti, a expansão é um movimento importante para o país. “Estamos abrindo novas oportunidades profissionais num momento em que o desemprego é uma das maiores preocupações dos brasileiros. O momento pode ser de dificuldades para o cenário econômico, mas acreditamos e investimos no Brasil”, completa.

Confira as vagas no site.

