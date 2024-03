O que é EAD? Conheça as vantagens do ensino à distância

O EaD no Brasil começou oferecendo cursos de qualificação profissional como datilografia por correspondência na década de 1990. Evoluiu junto com os meios de comunicação, incluindo rádio e materiais impressos. A primeira experiência de curso superior EaD foi em Brasília nos anos 1970, ganhando destaque durante a pandemia.

Dados do Censo da Educação Superior 2021 revelam um aumento de 474% nas matrículas EaD de 2011 a 2021, enquanto o ensino presencial teve redução de 23,4%. Atualmente, mais de 3,7 milhões de estudantes estão em cursos EaD.

O que é EaD?

Ensino à distância (EaD), é um método que proporciona educação de forma online, com cursos em diversos níveis e flexibilidade de horário.

Como funcionam as aulas e provas online?

Os alunos acessam o ambiente virtual de aprendizado para estudar e realizar provas, participar de fóruns de discussão, e dependendo da instituição, assistir aulas ao vivo ou gravadas. Alguns cursos podem ser híbridos, exigindo encontros presenciais.

TCC à distância?

As normas para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) seguem padrões acadêmicos com orientação online, culminando na apresentação via videoconferência.

Vantagens do EaD

Incluem desenvolvimento de autonomia, gestão de tempo, disciplina, flexibilidade, economia e possibilidade de estudo personalizado.

Equivalência de diplomas EaD e presencial

Ambos têm o mesmo valor, sendo essencial que a instituição seja reconhecida pelo MEC.

Reconhecimento do EaD pelo MEC

Tanto os cursos EaD quanto os presenciais precisam passar por uma avaliação criteriosa do MEC. Portanto, obter um diploma de ensino superior de um curso à distância aprovado pelo MEC assegura sua validade em todo o Brasil.

Muitos se perguntam sobre a interação aluno-professor no EaD, questionando se ela é efetiva comparada ao ensino presencial. Na realidade, a interação no EaD pode ser bastante significativa, pois as plataformas digitais oferecem diversos recursos, como videoconferências, chats em tempo real e fóruns de discussão, que possibilitam uma comunicação constante e direta entre alunos e professores. Isso permite um acompanhamento personalizado e a resolução de dúvidas de forma eficiente.

Outra dúvida comum é sobre a necessidade de habilidades tecnológicas para estudar em EaD. Embora algum conhecimento básico de informática seja útil, a maioria dos cursos à distância é projetada para ser acessível a usuários com diferentes níveis de habilidade tecnológica. As instituições geralmente oferecem tutoriais e suporte técnico para ajudar os alunos a se familiarizarem com as ferramentas e plataformas de aprendizagem.