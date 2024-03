Ergonomia: o que é e benefícios para o ambiente de trabalho

No mundo moderno, onde passamos a maior parte do tempo realizando atividades laborais, a ergonomia torna-se uma preocupação essencial.

Este artigo explora a importância da ergonomia no ambiente de trabalho, destacando seus benefícios para a saúde e produtividade dos trabalhadores.

O Que é Ergonomia?

Ergonomia é o estudo da interação entre o ser humano e seu ambiente de trabalho, buscando otimizar essa relação para promover a saúde, segurança e eficiência.

Ela visa adaptar o ambiente de trabalho às características físicas e mentais do indivíduo, garantindo conforto e prevenindo lesões musculoesqueléticas e outros problemas de saúde relacionados ao trabalho.

A ergonomia abrange diversos aspectos, desde o design de equipamentos e mobiliário até a organização do espaço de trabalho e a execução de tarefas.

Isso inclui a altura das mesas e cadeiras, disposição dos monitores, iluminação adequada, além de considerações sobre postura e movimentação durante a realização das atividades.

Ao aplicar princípios ergonômicos, as empresas podem melhorar a produtividade e a satisfação dos funcionários, reduzindo o absenteísmo e os custos com saúde ocupacional.

Além disso, a ergonomia é fundamental para a prevenção de acidentes de trabalho e o aumento da qualidade de vida no ambiente profissional. Por fim, ela pode dar uma maior qualidade de vida no ambiente de trabalho, evitando burnout e outros problemas laborais.

Benefícios da Ergonomia no Local de Trabalho

A ergonomia no trabalho é fundamental, promovendo a saúde, segurança e eficiência dos funcionários. Primeiramente, ela reduz o risco de lesões musculoesqueléticas, como dores nas costas, pescoço e articulações, ao ajustar o ambiente de trabalho para melhorar a postura e reduzir o esforço físico excessivo.

Isso resulta em menor absenteísmo devido a problemas de saúde relacionados ao trabalho, o que por sua vez aumenta a produtividade e reduz os custos associados à substituição de funcionários ausentes.

Além disso, ao entender o que é ergonomia, é fundamental compreender que ela contribui para a prevenção de acidentes no local de trabalho, ao projetar espaços e equipamentos de forma a minimizar riscos de quedas, colisões e outros incidentes.

Isso não apenas protege a saúde dos trabalhadores, mas também preserva os recursos da empresa e evita interrupções na produção. Outro benefício é o aumento do conforto e bem-estar dos funcionários, o que pode melhorar a satisfação no trabalho e reduzir o estresse.

Ambientes ergonomicamente projetados também podem promover uma cultura de segurança e saúde no local de trabalho, incentivando os funcionários a adotar comportamentos e práticas mais seguros. Esses e outros aspectos nos fazem entender o significado de ergonomia.

Quais os tipos de ergonomia?

Existem diversas áreas de estudo dentro da ergonomia, cada uma voltada para aspectos específicos da interação entre o ser humano e seu ambiente de trabalho.

A ergonomia física foca nas características anatômicas, fisiológicas e biomecânicas do corpo humano, buscando adaptar o ambiente de trabalho às necessidades físicas dos trabalhadores. Isso inclui o design de mobiliário, equipamentos e ferramentas para reduzir o esforço físico e prevenir lesões.

Já a ergonomia cognitiva se concentra nos processos mentais e cognitivos envolvidos no trabalho, como percepção, memória, raciocínio e tomada de decisão. Seu objetivo é otimizar a interface entre o ser humano e o sistema, garantindo que as tarefas sejam compreensíveis, intuitivas e eficientes.

A ergonomia organizacional lida com as estruturas organizacionais, políticas, culturais e sociais dentro de uma empresa. Visa melhorar a produtividade e o bem-estar dos funcionários, otimizando aspectos como horários de trabalho, sistemas de recompensa e comunicação. Isso ajuda que colaboradores queiram crescer na empresa, por exemplo.

Por fim, a ergonomia ambiental considera o ambiente físico em que o trabalho é realizado, incluindo fatores como temperatura, iluminação, ruído e qualidade do ar. Busca criar um ambiente de trabalho confortável, seguro e saudável para os trabalhadores.

Cada uma dessas áreas desempenha um papel crucial na promoção de ambientes de trabalho mais seguros, saudáveis e eficientes, abordando diferentes aspectos da relação entre o ser humano e o trabalho.

Ergonomia em Home Office

A ergonomia desempenha um papel crucial no contexto do home office, onde os trabalhadores passam longas horas em frente a computadores e outros dispositivos eletrônicos.

Garantir a ergonomia no home office é essencial para promover a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Em termos de ergonomia física, é importante que os trabalhadores tenham uma cadeira confortável e ajustável, que apoie adequadamente a coluna vertebral e os braços, além de uma mesa com altura adequada para evitar tensões musculares.

A tela do computador deve estar posicionada ao nível dos olhos para reduzir o cansaço visual e o uso de apoios de pulso pode prevenir lesões por esforço repetitivo.

No que diz respeito à ergonomia cognitiva, é necessário criar um ambiente de trabalho livre de distrações para melhorar a concentração e a produtividade. Isso inclui estabelecer uma rotina clara, definir metas realistas e ter intervalos regulares para descanso.

Além disso, a ergonomia organizacional desempenha um papel fundamental no home office, com a necessidade de estabelecer limites entre o trabalho e a vida pessoal, promover a comunicação eficaz com colegas e gestores, permitindo que a empresa dê um bom ambiente profissional para seus contratados CLT.

Legislação e Normas de Ergonomia (NR17)

A legislação e as normas de ergonomia, em particular a Norma Regulamentadora 17 (NR17) no Brasil, estabelecem diretrizes para garantir condições de trabalho que promovam a saúde, segurança e conforto dos trabalhadores. A NR17 é específica para ergonomia e abrange uma série de aspectos relacionados ao ambiente laboral.

Ela define parâmetros para o mobiliário, equipamentos e condições de trabalho, visando prevenir lesões musculoesqueléticas, fadiga, estresse e outros problemas de saúde relacionados ao trabalho.

Além disso, a norma estabelece critérios para o levantamento e transporte de cargas, bem como para o trabalho em pé e em altura, buscando reduzir os riscos de acidentes e lesões ocupacionais.

A NR17 também aborda questões como organização do trabalho, jornada de trabalho, pausas e descansos, promovendo uma distribuição equilibrada das atividades ao longo do dia para evitar sobrecarga física e mental. Lideranças devem cuidar para a correta implementação das normas no ambiente de trabalho.

Você quer saber mais a respeito de trabalho, carreira e vida profissional? Então leia nossos outros artigos abaixo para saber mais: