Como pedir feedback por e-mail para seu gerente (com exemplos)

Pedir feedback é uma maneira crucial de se desenvolver profissionalmente, e muitas vezes o e-mail é a forma mais prática e discreta de iniciar essa conversa com seu gerente. Abaixo estão alguns exemplos de como estruturar um e-mail para pedir feedback em diferentes situações, além de dicas para garantir que você obtenha as informações que precisa, segundo o site Manage Better:

Você é o novo funcionário

Assunto: Feedback sobre meu desempenho inicial

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja tudo bem! Já faz algumas semanas desde que comecei, e gostaria de saber se você tem algum feedback sobre meu desempenho até agora. Ainda estou me ajustando ao cargo e ficaria muito grato por quaisquer dicas ou sugestões que você possa compartilhar.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Manter o e-mail curto e direto permite que seu gerente leia rapidamente e compreenda o ponto principal. Esse tipo de solicitação mostra confiança e disposição para aprender logo no início do trabalho, o que pode evitar que pequenos erros se tornem hábitos.

Você não recebe uma avaliação de desempenho há algum tempo

Assunto: Solicitação de feedback

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja bem! Queria fazer um check-in, pois já faz cerca de seis meses desde minha última avaliação de desempenho. Gostaria de saber se você tem algum feedback sobre meu trabalho até agora e se há algo em que eu deva focar para melhorar.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Caso já tenha passado um bom tempo sem uma revisão formal, é importante pedir feedback. Isso demonstra que você está empenhado em crescer na empresa e melhorar constantemente, mesmo sem uma revisão oficial marcada.

Seu time finalizou um grande projeto

Assunto: Feedback sobre o projeto [Nome do Projeto]

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja bem! Gostaria de conversar sobre o projeto [Nome do Projeto], que acabamos de finalizar. Você teria algum feedback sobre como correu o processo e sugestões de como posso melhorar em projetos futuros?

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Após a conclusão de um projeto importante, é uma excelente oportunidade para pedir feedback e demonstrar seu interesse em aprimorar suas habilidades e assumir desafios mais complexos.

Você quer identificar áreas de melhoria

Assunto: Áreas de melhoria

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja tudo bem! Gostaria de saber se há alguma área específica em que eu possa focar para melhorar ainda mais no meu papel. Estou ansioso para aprender mais e gostaria de definir algumas metas novas para manter meu foco.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Pedir feedback sobre áreas de melhoria é uma excelente maneira de manter o foco no trabalho e continuar se desenvolvendo. Além disso, demonstra proatividade em alcançar novos objetivos.

Você está se preparando para uma promoção

Assunto: Preparação para [Posição Desejada]

"Oi [Nome do Gerente],

Tudo bem? Gostaria de conversar sobre como posso melhorar minhas habilidades e ser um colaborador ainda melhor. Estou interessado na posição de [Posição Desejada] e gostaria de saber se você tem algum feedback ou sugestão para que eu possa me preparar da melhor forma.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Demonstrar interesse em uma promoção e pedir feedback ajuda a mostrar ao seu gerente que você está comprometido com seu desenvolvimento e preparado para assumir mais responsabilidades.

Checando melhorias em uma área de fraqueza anterior

Assunto: Checando progresso em [Habilidade Específica]

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja bem! Gostaria de saber se você tem algum feedback sobre meu progresso na área de [Habilidade Específica], que discutimos anteriormente. Queria entender se houve melhorias notáveis ou se há algo mais que posso fazer para continuar melhorando.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Este e-mail é útil para acompanhar áreas de melhoria previamente discutidas, demonstrando que você está aplicando o feedback recebido e está comprometido em continuar melhorando.

Pedindo feedback sobre o desempenho em equipe

Assunto: Feedback sobre desempenho em equipe

"Oi [Nome do Gerente],

Espero que esteja bem! Sei que você mencionou anteriormente que eu precisava melhorar minhas habilidades de trabalho em equipe. Gostaria de saber se você notou algum progresso nessa área e se há mais algo que eu deva focar.

Atenciosamente,

[Seu Nome]"

Análise:

Em ambientes de trabalho em equipe, é essencial verificar se suas habilidades de colaboração estão alinhadas com as expectativas do grupo. Ajustar seu desempenho com base nesse feedback pode beneficiar não só você, mas também sua equipe.

Esses exemplos demonstram que pedir feedback de maneira educada e focada pode ajudar no seu desenvolvimento e melhorar seu desempenho no trabalho.