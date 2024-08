Aumente a concentração no trabalho com essas 7 dicas

Manter a concentração no trabalho pode ser um desafio, especialmente em um mundo cheio de distrações. Para ajudar você a se concentrar melhor e ser mais produtivo, aqui estão sete dicas que podem transformar sua rotina de trabalho, segundo o Reader's Digest:

1. Execute uma tarefa de cada vez

Embora o multitarefa possa parecer uma habilidade valiosa, ele pode, na verdade, prejudicar sua concentração e desempenho geral. Pesquisas mostram que pessoas que tentam realizar várias tarefas ao mesmo tempo são mais suscetíveis a distrações e têm um desempenho pior em testes de alternância de tarefas. Em vez de tentar fazer tudo de uma vez, concentre-se em uma tarefa de cada vez para melhorar seu foco.

2. Faça uma pausa

Pode parecer contra-intuitivo, mas fazer uma pausa durante o trabalho pode ajudar a melhorar a concentração. Quando você se concentra em uma tarefa por um longo período, sua mente pode começar a divagar. De acordo com pesquisas, fazer uma pequena pausa permite que sua mente se desative temporariamente, o que ajuda a reativar o foco quando você retoma a tarefa.

3. Experimente a técnica Pomodoro

Não sabe exatamente quando ou como fazer uma pausa? Experimente a técnica Pomodoro. Funciona assim: escolha uma tarefa, trabalhe nela por 25 minutos, faça uma pausa de cinco minutos e repita. Após quatro "Pomodoros" (duas horas), faça uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos. Essa técnica ajuda a manter o foco e a evitar distrações, além de tornar tarefas mais gerenciáveis.

4. Reduza as distrações

Uma das chaves para melhorar a concentração é eliminar as distrações externas. Isso pode ser difícil, especialmente quando as redes sociais estão a apenas um clique de distância. Utilize o recurso "não perturbe" do seu telefone para silenciar notificações e tente deixar o telefone fora do alcance, em uma gaveta ou do outro lado da sala.

5. Durma mais

O sono desempenha um papel crucial nas funções cognitivas, incluindo a concentração e a atenção. A privação de sono pode prejudicar a atenção e a capacidade de concentração. Por isso, é recomendado que os adultos durmam de sete a nove horas de sono de qualidade por noite para manter o foco no trabalho.

6. Tire uma soneca

Se você não dormiu o suficiente na noite anterior e está com dificuldade para se concentrar, ceder à fadiga pode ser mais eficaz do que tentar combatê-la. Sonecas podem não só reduzir a sonolência, mas também melhorar o desempenho cognitivo.

7. Exercite-se diariamente

A prática regular de atividade física está ligada à melhora da função cognitiva, incluindo a concentração e a atenção. O exercício aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, promove a liberação de neuroquímicos como dopamina e serotonina e estimula o crescimento de novos neurônios.

Por que você deve conhecer essas dicas

Além dessas dicas apoiadas pela ciência, é essencial manter uma dieta equilibrada, hidratar-se adequadamente e gerenciar os níveis de estresse, pois esses fatores também podem impactar sua concentração. Ao aplicar essas estratégias, você pode melhorar significativamente sua capacidade de se concentrar no trabalho e, consequentemente, aumentar sua produtividade.