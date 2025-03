5 profissões para quem quer trabalhar com tecnologia da informação

A área de Tecnologia da Informação (TI) tem se destacado como um dos setores mais promissores no mercado de trabalho brasileiro. Com a transformação digital em ascensão, empresas de diversos segmentos buscam profissionais capacitados para atender às novas demandas tecnológicas.

Conheça cinco profissões em TI, suas funções, áreas de atuação, cursos de especialização que podem ser diferenciais e a média salarial na cidade de São Paulo, de acordo com o Glassdoor.

1. Desenvolvedor de Software

O desenvolvedor de software é responsável por projetar, codificar, testar e manter programas e aplicativos que atendem às necessidades dos usuários. Atua em empresas de tecnologia, startups, instituições financeiras e indústrias diversas. Especializações em linguagens de programação específicas, como Java, Python ou C#, além de metodologias ágeis, podem ser diferenciais competitivos.

Média salarial: R$ 4.500 (nível júnior); R$ 8.000 (pleno); até R$ 15.000 ou mais (sênior), dependendo da empresa e da especialização.

2. Analista de Sistemas

O analista de sistemas analisa, projeta e implementa soluções de tecnologia para otimizar processos empresariais. Trabalha em consultorias, empresas de desenvolvimento de software e departamentos de TI de organizações diversas. Cursos de especialização em análise de negócios e certificações como CBAP (Certified Business Analysis Professional) são valorizados no mercado.

Média salarial: R$ 5.317,63.

3. Engenheiro de Dados

O engenheiro de dados desenvolve, constrói e mantém arquiteturas de dados, garantindo a coleta, armazenamento e processamento eficientes de grandes volumes de informações. Atua em empresas que lidam com big data, como instituições financeiras, e-commerces e empresas de tecnologia.

Especializações em bancos de dados, big data e certificações como AWS Certified Data Analytics são diferenciais importantes.

Média salarial: R$ 8.000 (pleno); até R$ 15.000 ou mais (sênior), dependendo da empresa e da especialização.

4. Administrador de Redes

Gerencia e mantém a infraestrutura de redes de computadores de uma organização, assegurando sua operação eficiente e segura. Trabalha em empresas de todos os portes que possuem redes internas, provedores de internet e data centers. Certificações como Cisco CCNA ou CompTIA Network+ são altamente recomendadas.

Média salarial: R$ 4.677,80.

5. Cientista de Dados

O cientista de dados analisa e interpreta dados complexos para auxiliar na tomada de decisões estratégicas. Atua em setores como finanças, saúde, varejo e tecnologia. Cursos de pós-graduação em ciência de dados e certificações em machine learning e estatística avançada são diferenciais competitivos.

Média salarial: R$ 8.000 (pleno); até R$ 15.000 ou mais (sênior), dependendo da empresa e da especialização.

Existe concurso público para a área?

Com alta da demanda por profissionais especializados em tecnologia da informação, têm surgido também oportunidades em diversos concursos públicos que oferecem vagas em órgãos federais, estaduais e municipais. Instituições como o Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Tesouro Nacional já realizaram concursos para programadores e analistas de sistemas, com salários iniciais atrativos.

Por que escolher essa área?

A área de Tecnologia da Informação reúne uma combinação rara de alta demanda, diversidade de atuação e constante inovação — características que a tornam uma das mais atrativas do mercado de trabalho atual. A digitalização de processos em empresas de todos os setores, impulsionada pela pandemia e pela transformação digital, fez com que o setor de TI deixasse de ser um suporte operacional para se tornar parte central da estratégia de negócios.

A profissão também oferece alta empregabilidade, inclusive em tempos de retração econômica, com uma demanda superior à oferta de profissionais qualificados. Segundo estimativas de entidades do setor, o Brasil tem um déficit anual de centenas de milhares de profissionais de TI, o que pressiona salários para cima e amplia as oportunidades.

Outro ponto que destaca a área é a possibilidade de trabalho remoto, com empresas do Brasil e do exterior contratando desenvolvedores, cientistas de dados e engenheiros de software sem exigência de presença física, o que abre portas para salários mais altos e experiências internacionais.

O setor, no entanto, impõe desafios recorrentes. O principal deles é a necessidade de atualização constante. Linguagens, ferramentas e plataformas evoluem rapidamente, e os profissionais precisam manter o aprendizado contínuo para se manterem competitivos. Além disso, a rotina pode envolver alta carga cognitiva e prazos apertados, especialmente em startups e ambientes ágeis.

A inovação tecnológica também redefine funções de forma acelerada. Tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e blockchain estão criando novas especializações dentro da área, o que exige dos profissionais uma postura adaptativa e curiosa.

Em resumo, escolher a área de TI é optar por um setor em crescimento, bem remunerado e em constante transformação, mas que exige preparo técnico, resiliência e disposição para aprender sempre.

Por que você deve saber disso?

Compreender as oportunidades e exigências das profissões em TI é essencial para quem busca ingressar em um setor dinâmico e em constante evolução. Informar-se sobre as funções, áreas de atuação, especializações e remunerações permite uma escolha de carreira mais alinhada aos interesses e habilidades individuais, além de preparar o profissional para atender às demandas do mercado atual.