5 profissões bem pagas para quem odeia matemática

Muitas pessoas enfrentam dificuldades com a matemática e não se sentem confortáveis em seguir uma carreira que exija o uso constante de números e cálculos. No entanto, existem diversas profissões em que a matemática não é o foco principal e onde habilidades criativas, sociais ou organizacionais são mais valorizadas. Com base em informações compiladas pelo Business Insider, aqui estão cinco dessas carreiras:

1. Ortodontista

Ortodontistas são profissionais da odontologia especializados em corrigir irregularidades dentárias e maxilares. Embora a formação inclua conhecimentos básicos de matemática, o dia a dia envolve mais habilidades clínicas e de comunicação com os pacientes.

A ortodontia é uma especialidade da odontologia que se concentra no alinhamento dos dentes e na correção de mordidas inadequadas, conhecidas como má oclusão. Essa área do cuidado dental visa melhorar a forma como os dentes superiores e inferiores se encontram, o que pode impactar significativamente a saúde bucal geral. O tratamento ortodôntico é frequentemente associado ao uso de aparelhos ortodônticos, alinhadores transparentes e contenções removíveis.

2. Pediatra

Pediatras são médicos que cuidam da saúde de crianças, garantindo seu crescimento e bem-estar. A profissão combina paixão pela saúde com o desejo de ajudar famílias.

A pediatria é a especialidade médica que abrange a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças infantis, além de orientar os pais sobre cuidados como nutrição, vacinação e segurança. Os pediatras monitoram o crescimento e desenvolvimento das crianças, tratando uma ampla gama de condições médicas específicas dessa faixa etária.

3. Juiz

Juízes e magistrados trabalham no sistema judiciário, interpretando leis e administrando justiça nos tribunais. Eles são responsáveis por garantir que os processos judiciais sejam conduzidos de forma justa e imparcial, interpretando e aplicando as leis para resolver disputas entre as partes envolvidas.

Os juízes podem atuar em diferentes áreas do direito, como cível, penal, trabalhista, entre outras. Para se tornar juiz, é necessário ter formação em Direito e passar por um concurso público específico para a magistratura.

4. Advogado

Advogados lidam com a interpretação de leis, elaboração de documentos legais e representação de clientes. Ele pode atuar em diversas áreas do direito, como civil, penal, trabalhista, tributário, entre outras. Os advogados prestam consultoria jurídica, elaboram documentos legais e defendem os interesses de seus clientes em processos judiciais ou administrativos.

Para exercer a profissão, é necessário ter formação em Direito e estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

5. Diretor de Arte

Diretores de arte desenvolvem conceitos visuais para projetos em publicidade, publicação ou mídia digital. São responsáveis pela parte visual de projetos em áreas como publicidade, cinema, televisão e design gráfico.

Estes profissionais trabalham na criação e supervisão da estética visual de campanhas publicitárias, filmes, programas de TV ou qualquer material visual que necessite de uma identidade visual coesa. O diretor de arte colabora com outros profissionais criativos para garantir que o conceito visual atenda aos objetivos do projeto e ressoe com o público-alvo.

Carreiras sem foco em matemática também são promissoras

Essas cinco profissões mostram que é possível construir uma carreira de sucesso sem ter a matemática como parte central do trabalho. Ao escolher uma dessas áreas, você pode desenvolver suas habilidades em comunicação, criatividade e análise, aproveitando ao máximo suas competências e interesses pessoais.