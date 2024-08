5 profissões para quem é bom com números

Se você possui habilidade com números e está em busca de uma carreira promissora, há várias opções que podem se adequar ao seu perfil. A seguir, apresentamos cinco profissões ideais para quem é bom com números.

1. Contador

Os contadores são essenciais em quase todas as empresas, lidando com registros financeiros, relatórios e pagamento de impostos. As oportunidades de carreira são vastas, especialmente em grandes instituições financeiras e firmas de contabilidade. Os contadores devem possuir um bacharelado em contabilidade ou áreas correlatas e, frequentemente, obter certificações específicas como CRC no Brasil.

2. Banker

Existem diversos tipos de bankers, desde gerentes de bancos de varejo até investment banker. É importante determinar onde seus interesses estão, pois os caminhos de carreira variam bastante. Investment Bankers, por exemplo, lidam com fusões e aquisições, enquanto gerentes de banco de varejo focam em serviços ao cliente e gestão de filiais. As qualificações geralmente incluem um bacharelado em finanças, economia ou administração de empresas.

3. Auditor

Auditores revisam os registros financeiros das empresas para garantir conformidade com as regulamentações fiscais. Embora possam não ser os mais populares, os auditores são bem remunerados pelo seu trabalho detalhista e meticuloso. Eles verificam a precisão dos registros financeiros e garantem que os impostos sejam pagos corretamente. Auditores internos também ajudam a melhorar os processos de negócios.

4. Escriturário de contas a pagar

Para aqueles que têm facilidade em controlar dinheiro, uma carreira como escriturário de contas a pagar pode ser ideal. Esses profissionais gerenciam e registram as despesas das empresas, garantindo que tudo esteja em ordem. Eles são responsáveis por verificar faturas, processar pagamentos e manter registros financeiros precisos. Uma boa atenção aos detalhes e habilidades organizacionais são cruciais para essa função.

5. Corretor de valores

Corretores de valores têm um profundo entendimento de economia e mercados financeiros. Eles tomam decisões importantes em situações voláteis, lidando com o dinheiro dos clientes para obter o melhor retorno possível. Este trabalho pode ser extremamente estressante, mas também altamente recompensador. Corretores de valores geralmente possuem um bacharelado em finanças, economia ou áreas correlatas e precisam obter certificações específicas, como a CPA-20 ou a CGA no Brasil.

Por que você deve conhecer essas profissões

Essas profissões podem oferecer boas remunerações, mas também proporcionar oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional para aqueles que têm uma afinidade natural com números e finanças. Investir em educação e certificações adicionais pode abrir ainda mais portas nesse campo dinâmico e desafiador.