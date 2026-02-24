Carreira

O que diferencia carreiras comuns das extraordinárias segundo Buffett, Oprah, Jobs e Mark Cuban

Bilionários revelam como propósito, relações e execução moldam carreiras consistentes e decisões estratégicas

Warren Buffett, Steve Jobs, Oprah Winfrey, and Mark Cuban | Foto: Getty Images

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15h03.

O que define sucesso para quem construiu empresas, fortunas e marcas globais? A resposta varia e diz mais sobre estratégia de carreira do que sobre patrimônio.

As definições apresentadas por Oprah Winfrey, Warren Buffett, Mark Cuban e Steve Jobs mostram como critérios pessoais orientaram decisões, moldaram posicionamentos públicos e influenciaram a forma como cada um estruturou sua trajetória profissional. As informações foram retiradas de Inc.

Formação de talentos, metas ambiciosas e foco em resultado: os princípios que Lemann compartilha na masterclass online e gratuita

Propósito como diretriz estratégica

Oprah Winfrey relata um episódio que mudou a condução de seu programa. Ao ver a exposição pública e o constrangimento de uma mulher traída em rede nacional, estabeleceu um novo limite. “Nunca mais alguém será constrangido, envergonhado ou humilhado sob a minha supervisão”, afirmou.

Oprah redefiniu a pergunta central que guiaria sua produção: “Como podemos melhor servir nosso telespectador?” A mudança fez com que o programa se tornasse um fenômeno de audiência.

Clareza de posicionamento orienta escolhas, fortalece reputação e consolida autoridade. Para profissionais, isso se traduz na capacidade de alinhar discurso, valores e execução

Relações como ativo competitivo

Warren Buffett oferece outro recorte, para ele o sucesso pode ser medido pelo reconhecimento das pessoas que se deseja ter por perto. No campo empresarial, essa lógica se converte em reputação e confiança.

Competência técnica, formação e experiência são relevantes, mas trajetórias consistentes dependem da habilidade de construir relações duradouras. Isso envolve escuta, coerência e previsibilidade de comportamento.

Aprenda a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível! Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

Autonomia e critério de escolha

Mark Cuban associa sucesso à possibilidade de acordar satisfeito com o que faz. Ele afirma que se sentia bem-sucedido mesmo antes da riqueza, quando dividia apartamento e dormia no chão. 

Autonomia é um fator central para satisfação, do ponto de vista profissional, isso exige discernimento para escolher projetos, ambientes e sociedades que estejam alinhados a objetivos de longo prazo.

Dinheiro como meio, não validação

Steve Jobs também relativiza o patrimônio como medida de sucesso. Ao atingir fortuna ainda jovem, decidiu que não permitiria que o dinheiro determinasse suas escolhas.

Jobs defendia a busca por “trabalho extraordinário”, associada a envolvimento genuíno com o que se faz. Depois de certo patamar, as escolhas passam a ser orientadas por impacto e qualidade.

Empresas que sabem por que existem e como pretendem executar constroem cultura mais consistente. A ambição deixa de ser dispersa e se converte em foco disciplinado.

