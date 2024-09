5 dicas para criar um pitch de elevador perfeito - com exemplos

Criar um pitch de elevador eficaz é uma habilidade essencial para captar a atenção de alguém em um curto período de tempo. Seja para uma entrevista, evento de networking ou uma oportunidade casual, essas cinco dicas irão te ajudar a desenvolver um pitch que impressione e transmita sua mensagem claramente, segundo o site Indeed:

1. Comece se apresentando

Ao se aproximar de alguém em um evento ou em uma oportunidade de apresentar seu pitch, comece com uma introdução clara. Diga seu nome completo, sorria e acrescente uma saudação amigável, como “É um prazer te conhecer!”

Exemplo:

"Oi, meu nome é João Pereira. É um prazer te conhecer!"

2. Resuma o que você faz

Essa é a parte onde você dá uma breve visão geral de quem você é e o que faz. Inclua informações relevantes sobre sua formação, experiência de trabalho ou especialidades. Uma dica útil é listar tudo que vem à mente e, em seguida, retirar o que não for crucial para explicar sua trajetória.

Exemplo:

"Oi, meu nome é João Pereira. É um prazer te conhecer! Sou gerente de marketing com foco em estratégias digitais. Tenho cinco anos de experiência no setor e recentemente finalizei uma especialização em análise de dados pela Universidade XYZ."

3. Explique o que você quer

O que você deseja com essa interação? Essa parte do pitch depende do contexto – pode ser uma oportunidade de trabalho, estágio ou simplesmente obter informações de contato. Explique o valor que você pode oferecer e por que você se encaixa bem naquela oportunidade.

Exemplo:

"Oi, meu nome é João Pereira. Sou gerente de marketing com foco em estratégias digitais e cinco anos de experiência. Tenho acompanhado o trabalho da sua equipe e admiro a forma como vocês utilizam a análise de dados para decisões estratégicas. Gostaria muito de contribuir com a minha expertise para fortalecer ainda mais as estratégias digitais da sua empresa."

4. Finalize com uma chamada para ação

Conclua seu pitch com um pedido ou afirmando o que gostaria que acontecesse em seguida. Pode ser uma solicitação para uma reunião, a expressão de interesse por uma vaga ou uma simples troca de contatos. O importante é ser direto e manter o pedido simples.

Exemplo:

"Gostaria muito de marcar uma reunião rápida para entender como posso contribuir para a equipe de vocês. Seria possível agendarmos uma conversa?"

5. Agradeça e peça os contatos

Independentemente da resposta, agradeça pelo tempo da pessoa. Caso ela aceite sua proposta, peça os contatos. Se não, encerre de forma educada e, se for o caso, pergunte se pode enviar um e-mail de acompanhamento.

Exemplo:

"Muito obrigado pelo seu tempo. Posso pegar seu cartão para continuarmos essa conversa mais tarde?"

Seguindo essas dicas e exemplos, você poderá criar um pitch de elevador que transmite sua mensagem com clareza e confiança.