7 dicas para fazer networking em eventos corporativos

Networking em eventos corporativos é uma habilidade essencial para expandir suas conexões profissionais e abrir novas oportunidades de carreira. Aqui estão sete dicas práticas para ajudá-lo a se destacar e construir relacionamentos valiosos em eventos de networking:

1. Pesquise sobre o evento e os participantes

Antes de comparecer ao evento, pesquise sobre as empresas e participantes que estarão presentes. Muitos eventos, especialmente feiras de carreira, fornecem uma lista das empresas participantes. Verifique essas empresas, conheça sua história e, se possível, identifique os representantes de Recursos Humanos com quem você gostaria de falar. Chegar ao evento preparado demonstra interesse e pode facilitar conversas mais produtivas.

2. Crie um cartão de visita interessante

Um cartão de visita bem feito pode fazer uma grande diferença. Se você ainda é estudante ou não tem um emprego relevante para colocar no cartão, crie um cartão simples com seu nome, telefone, e-mail e contas de redes sociais, como o LinkedIn. Se você já está empregado, invista em um cartão de qualidade com um design memorável.

3. Aborde conversas abertas

Ao chegar ao evento, procure por grupos que estejam abertos a novas interações. Observe a dinâmica do ambiente e procure por espaços em grupos de duas ou três pessoas onde você possa se inserir. Essa técnica ajuda a entrar em conversas de forma natural e acolhedora.

4. O aperto de mão

Um aperto de mão firme e confiante é essencial para causar uma boa primeira impressão. Combine a pressão do aperto de mão do outro participante para demonstrar confiança e respeito. Pratique diferentes tipos de apertos de mão com alguém antes do evento para encontrar o que funciona melhor para você.

5. Faça contato visual

Manter o contato visual durante a conversa é crucial para transmitir confiança e sinceridade. Em um mundo cada vez mais digital, o contato visual pode ajudar a fortalecer a conexão pessoal. No entanto, seja sensível às diferenças culturais e ajuste seu comportamento conforme necessário.

6. Converse de forma significativa

Use o conhecimento adquirido durante sua pesquisa para iniciar conversas significativas. Este é o momento ideal para apresentar seu pitch de elevador ou discutir seu interesse nas oportunidades da empresa. Faça perguntas, ouça atentamente e permita que os outros falem sobre si mesmos e suas experiências. As pessoas apreciam quando são ouvidas e valorizadas.

7. Sempre faça um follow-up

Após o evento, reserve um tempo para fazer follow-up com as pessoas com quem você conversou. Conecte-se com elas no LinkedIn e envie uma mensagem personalizada, mencionando a conversa que tiveram. Isso não só reforça sua lembrança, mas também demonstra seu profissionalismo e interesse contínuo.

Por que você deve seguir essas dicas

Seguindo essas sete dicas, você estará bem preparado para causar uma impressão positiva e duradoura em eventos de networking corporativo. Preparação, comportamento profissional e follow-up são fundamentais para construir e manter relacionamentos profissionais valiosos.