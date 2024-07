3 tipos de frases para evitar usar no seu currículo

Impressionar no currículo é fundamental para se destacar em um mercado de trabalho competitivo.

Seu currículo é frequentemente o primeiro contato que os recrutadores têm com você. Um currículo bem-elaborado pode criar uma impressão positiva imediata, aumentando suas chances de ser chamado para uma entrevista.

Um currículo impressionante destaca suas realizações e habilidades de maneira clara e impactante, mostrando aos empregadores potenciais o valor que você pode trazer para a empresa.

Com muitos candidatos disputando as mesmas vagas, um currículo que se destaca pode colocá-lo à frente da concorrência. Detalhar suas experiências e sucessos de maneira concisa e atraente pode ser a diferença entre ser ignorado e ser notado.

Um currículo bem-organizado e bem-escrito reflete seu profissionalismo e atenção aos detalhes, qualidades valorizadas por empregadores em qualquer setor.

E o que você deve evitar?

Construir um currículo eficaz é crucial para impressionar recrutadores. Aqui estão três tipos de frases que você deve evitar e como você pode melhorá-las, segundo Nolan Church, ex-recrutador do Google, disse à CNBC.

1. Descrições de tarefas genéricas

Exemplo: "Coordenou reuniões com X."

Por que evitar: Listar tarefas diárias não mostra como você ajudou a empresa a avançar. Focar em tarefas como "coordenar reuniões" não dá uma ideia clara do impacto do seu trabalho.

Como melhorar: "Fechou contratos com 10 novos clientes, aumentando a receita em 20%."

Desenvolvimento: Destaque realizações concretas que demonstrem seu impacto. Quantifique suas conquistas e mostre como suas ações beneficiaram diretamente a empresa.

2. Palavras-chave em excesso

Exemplo: "Implementou estratégias de marketing, refinou plataformas de mensagem e engajou stakeholders."

Por que evitar: Um "salada de palavras" pode parecer artificial e confuso. Incluir todas as palavras-chave da descrição do trabalho pode fazer seu currículo parecer genérico e forçado.

Como melhorar: "Desenvolveu e implementou campanhas de marketing que aumentaram o engajamento em 30%."

Desenvolvimento: Use palavras-chave de forma estratégica e moderada. Foque em exemplos específicos e resultados mensuráveis para mostrar suas habilidades sem exagerar no uso de termos.

3. Frases longas e complicadas

Exemplo: Sentenças com mais de 25 palavras.

Por que evitar: Frases longas dificultam a leitura rápida. Recrutadores têm poucos segundos para avaliar seu currículo, e frases longas podem obscurecer seu impacto.

Como melhorar: "Aumentou as vendas trimestrais em 15% com novas estratégias de vendas."

Desenvolvimento: Mantenha suas frases curtas e diretas. Isso facilita a leitura e ajuda os recrutadores a entender rapidamente suas realizações e habilidades.

Por que você dar atenção ao currículo

Evitar descrições genéricas, excesso de palavras-chave e frases longas pode tornar seu currículo mais claro e impactante. Foque em realizações concretas, use palavras-chave de forma estratégica e mantenha suas frases curtas para aumentar suas chances de sucesso na busca por emprego.