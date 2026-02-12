Liderança com inteligência emocional é essencial para o sucesso, revela estudos

Durante décadas, desempenho acadêmico e QI foram vistos como principais indicadores de sucesso profissional. No entanto, estudos recentes indicam que a inteligência emocional pode ter impacto direto não apenas na empregabilidade, mas também na eficácia da liderança e na sustentabilidade organizacional.

As pesquisas apontam que comunicação clara, autogestão emocional e capacidade de adaptação estão associadas a melhores resultados no ambiente corporativo — especialmente em contextos complexos e de rápida mudança. As informações foram retiradas de Inc.

O que a pesquisa da Universidade de Phoenix identificou

Um relatório recente do Centro de Bem-Estar Organizacional, Engajamento e Pertencimento da Universidade de Phoenix analisou o papel da inteligência emocional ainda durante a formação acadêmica.

A pesquisadora destacou que, embora “as notas ainda importem”, o ambiente educacional atual exige competências adicionais, como participação em projetos colaborativos complexos, interação em ambientes digitais e híbridos, gestão de prazos acelerados e convivência com grupos diversos.

Segundo o relatório, estudantes que certas habilidades tendem a ingressar no mercado de trabalho com “vantagem mensurável”. Alguns exemplos são:

Comunicação eficaz

Autogestão emocional

Adaptabilidade a expectativas em constante mudança

O estudo também aponta que empregadores continuam valorizando conhecimento técnico, mas buscam cada vez mais profissionais capazes de lidar com ambiguidade, colaborar produtivamente e navegar dinâmicas interpessoais complexas.

Evidências sobre liderança e segurança psicológica

Além da formação acadêmica, existem análises publicadas por veículos científicos como Phys.org, que associam liderança emocionalmente inteligente a resultados organizacionais mais consistentes.

Entre os pontos destacados:

Relação direta entre comportamento da liderança e níveis de engajamento

Impacto da liderança sobre burnout e retenção

Associação entre estilo de liderança baseado em inteligência emocional e maior segurança psicológica nas equipes

Conexão entre EQ, bem-estar organizacional e sustentabilidade de performance

O relatório reforça que inteligência emocional não deve ser tratada como “habilidade interpessoal secundária”, mas como uma “capacidade estrutural de liderança” que influencia confiança e eficácia organizacional no longo prazo.

Segundo os pesquisadores, líderes capazes de reconhecer dinâmicas emocionais no ambiente de trabalho e responder de maneira intencional conseguem reduzir tensões internas e criar condições para maior resiliência das equipes.

