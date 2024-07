O que é uma referência pessoal? Por que pedem no processo seletivo e como incluir

No processo seletivo, é comum que os recrutadores solicitem referências pessoais. Esse pedido pode parecer intimidante para alguns candidatos, mas entender o que são referências pessoais e como elas são utilizadas pode ajudar a transformar essa etapa em uma oportunidade de fortalecer sua candidatura. A seguir, explicamos o que é uma referência pessoal, por que elas são importantes no processo seletivo e como incluí-las adequadamente no seu currículo ou durante a entrevista.

O que é uma referência pessoal?

Uma referência pessoal é uma recomendação fornecida por alguém que conhece você bem fora do ambiente profissional. Ao contrário das referências profissionais, que vêm de empregadores ou colegas de trabalho, as referências pessoais geralmente são oferecidas por amigos, mentores, professores, ou membros de organizações onde você participa voluntariamente.

Características de uma boa referência pessoal:

Conhecimento sobre o candidato: A pessoa deve conhecer bem suas qualidades, habilidades e caráter.

A pessoa deve conhecer bem suas qualidades, habilidades e caráter. Credibilidade: A referência deve ser alguém respeitável e confiável.

A referência deve ser alguém respeitável e confiável. Relevância: Preferencialmente, a pessoa deve poder falar sobre aspectos que são relevantes para a posição desejada.

Por que pedem referências pessoais no processo seletivo?

Os recrutadores pedem referências pessoais para obter uma visão mais holística do candidato. Essas referências ajudam a complementar as informações fornecidas pelo candidato e a avaliar aspectos pessoais que não são sempre evidentes em um currículo ou entrevista.

Motivos para solicitar referências pessoais:

Verificação de caráter: As referências pessoais podem fornecer insights sobre a integridade, honestidade e confiabilidade do candidato.

As referências pessoais podem fornecer insights sobre a integridade, honestidade e confiabilidade do candidato. Avaliação de habilidades interpessoais: A capacidade de se relacionar bem com os outros é crucial em muitos ambientes de trabalho. Referências pessoais podem confirmar habilidades sociais e de comunicação.

A capacidade de se relacionar bem com os outros é crucial em muitos ambientes de trabalho. Referências pessoais podem confirmar habilidades sociais e de comunicação. Comprovação de consistência: Comparar referências pessoais com referências profissionais pode ajudar a confirmar a veracidade das informações apresentadas.

Como incluir referências pessoais no seu currículo ou durante a entrevista

Incluir referências pessoais no currículo não é sempre necessário, mas estar preparado para fornecer essas informações quando solicitado pode ser um diferencial. Veja como proceder:

Passo a passo para incluir referências pessoais:

Selecione as pessoas adequadas: Escolha indivíduos que possam falar de forma positiva e detalhada sobre suas qualidades e habilidades.

Evite selecionar familiares próximos para evitar a percepção de parcialidade. Solicite permissão: Antes de incluir alguém como referência pessoal, peça permissão e informe-os sobre o tipo de cargo para o qual você está se candidatando.

Forneça detalhes sobre a empresa e o que pode ser esperado se forem contatados. Prepare suas referências: Informe suas referências sobre suas principais realizações e habilidades relevantes para a vaga.

Envie seu currículo e a descrição do cargo para que eles possam oferecer uma recomendação mais direcionada. Formate corretamente: No currículo, se decidir incluir, crie uma seção específica intitulada "Referências Pessoais".

Liste o nome completo, relacionamento com você, e informações de contato (telefone e e-mail).

Exemplo de formatação no currículo:

Referências Pessoais:

1. João Silva

Mentor Acadêmico

Universidade XYZ

(11) 12345-6789

joao.silva@universidadexyz.com

2. Maria Oliveira

Coordenadora de Voluntários

ONG ABC

(11) 12345-6789

maria.oliveira@ongabc.org

Inclua referências no momento adequado:

Em muitos casos, referências são solicitadas após a fase inicial do processo seletivo. Esteja preparado para fornecê-las quando solicitado. Se o anúncio da vaga pedir referências específicas, inclua-as no envio inicial do currículo.



Por que você deve saber fazer uma referência profissional

Referências pessoais podem ser um componente valioso no processo seletivo, proporcionando uma visão mais completa do candidato além de suas qualificações profissionais. Escolher referências que conheçam bem suas qualidades e pedir permissão antes de incluí-las são passos essenciais para garantir recomendações eficazes. Ao incluir referências pessoais de maneira apropriada, você pode reforçar sua candidatura e aumentar suas chances de sucesso na busca por um emprego.