Grupo Ultra abre inscrições para seu Programa de Estágio com bolsa-auxílio de R$ 2.700

O Grupo Ultra, que atua nas verticais de energia, infraestrutura logística e mobilidade, por intermédio da Ultragaz, Ultracargo, Hidrovias do Brasil e Ipiranga, abre as inscrições para seu Programa de Estágio.

Durante o período de um ano, os estagiários terão a oportunidade de participar de um job rotation em diferentes áreas, colaborar com uma equipe de referência no mercado e contar com o suporte de orientadores, tanto da área de atuação quanto do time de RH, além de mentores executivos.

Quais são os requisitos?

As oportunidades focam em universitários que irão se formar em dezembro de 2025.

O estudante precisa ter disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais, de segunda à sexta-feira, com atuação presencial.

A vagas são para atuar na holding, localizada em São Paulo, nas seguintes áreas de atuação: Administração, Ciências Econômicas, Direito, Engenharias, Economia, Relações Internacionais e cursos correlatos.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$2.700,00, a companhia oferece como benefício:

Recesso remunerado,

Vale-refeição,

Vale-transporte,

Assistência médica,

Seguro de vida,

Gympass,

Cesta de Natal,

Acesso a programas de desenvolvimento profissional.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas até o dia 27 de setembro no site do Grupo Ultra.