Grupo NC, dono da EMS, abre vagas para trainees com possibilidade de atuação global

O Grupo NC, holding que controla mais de 25 empresas — entre elas a farmacêutica SEM, está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2025. A iniciativa oferece 22 vagas para recém-formados com perfil de liderança, visão estratégica e vontade de crescer em um ambiente dinâmico e inovador.

Com 15 meses de duração, o programa prevê uma jornada intensa de desenvolvimento profissional, atuação em projetos de alto impacto e mentorias com executivos da companhia. Há também possibilidade de alocação internacional em países como China e Índia, que pode se tornar permanente após o programa.

“A empresa busca talentos com coragem para inovar, disposição para aprender e vontade de construir uma carreira sólida em um grupo nacional com presença global”, afirma Vanderly Silva, diretora executiva de Gente do Grupo NC.

Veja os detalhes da vaga a seguir:

Quais são os benefícios?

Salário compatível com o mercado

Pacote completo de benefícios (não detalhado no comunicado, mas descrito como “atrativo”)

Atuação em projetos reais, com impacto direto na sociedade

Mentoria com líderes do grupo

Exposição à alta liderança

Possibilidade de vivência internacional (China ou Índia)

Trilha de desenvolvimento para formação de especialistas e futuros gestores

Oportunidade de construir carreira em um grupo 100% nacional e com presença global

Quais são os requisitos?

Graduação concluída entre dezembro de 2021 e julho de 2025 (todos os cursos são aceitos)

(todos os cursos são aceitos) Inglês avançado

Disponibilidade para atuar presencialmente

Mobilidade nacional e internacional obrigatória

Experiência profissional prévia é diferencial, mas não obrigatória

As vagas estão distribuídas entre as unidades de Hortolândia (SP), Campinas (SP) e Manaus (AM). A admissão está prevista para outubro de 2025.

As áreas de atuação são:

Negócios : Finanças, Marketing, Comercial e Inteligência de Mercado

: Finanças, Marketing, Comercial e Inteligência de Mercado Industrial: Operações, Pesquisa & Desenvolvimento e Excelência Operacional

Como se inscrever?

As inscrições vão até 25 de julho de 2025 e devem ser feitas pelo site do Grupo NC.