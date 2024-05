10 erros de Português para evitar em uma entrevista de emprego

Em uma entrevista de emprego, a comunicação é fundamental. Erros de português podem comprometer sua imagem e suas chances de conquistar a vaga desejada. Conheça alguns dos principais erros de português que devem ser evitados em uma entrevista de emprego e garanta uma comunicação clara e correta.

1. Concordância verbal e nominal

Erro comum:

"Os candidato chegou."

Correção:

"Os candidatos chegaram."

Dica: Preste atenção à concordância entre sujeito e verbo, bem como entre substantivos e adjetivos.

2. Uso de pronomes

Erro comum:

"Entre eu e você."

Correção:

"Entre mim e você."

Dica: Lembre-se de usar os pronomes corretamente em situações específicas, como após preposições.

3. Emprego de crase

Erro comum:

“Já enviaram os relatórios à você.”

Correção:

"Já enviaram os relatórios a você"

Dica: Como regra geral, só se usa crase antes de palavras femininas.

4. Uso de palavras parônimas

Erro comum:

"Comprimento" (extensão) em vez de "Cumprimento" (saudação).

Correção:

"Cumprimento todos os presentes."

Dica: Conheça o significado das palavras para evitar confusões.

5. Pleonasmo vicioso

Erro comum:

"Subir para cima."

Correção:

"Subir."

Dica: Evite usar expressões redundantes que repetem a mesma ideia.

6. Gerundismo

Erro comum:

"Vou estar enviando o relatório."

Correção:

"Vou enviar o relatório."

Dica: Prefira construções diretas e objetivas.

7. Uso inadequado de "a gente" e "nós"

Erro comum:

"A gente vamos resolver."

Correção:

"A gente vai resolver."

Dica: Use "a gente" com verbos na terceira pessoa do singular e "nós" com verbos na primeira pessoa do plural.

8. Confusão entre "mas" e "mais"

Erro comum:

"Eu quero ir, mais estou cansado."

Correção:

"Eu quero ir, mas estou cansado."

Dica: "Mas" é uma conjunção adversativa, enquanto "mais" é um advérbio de intensidade.

9. Uso incorreto de "porque", "por que", "porquê" e "por quê"

Erro comum:

"Ele me disse isso. Porque será?"

Correção:

"Ele me disse isso. Por que será?."

Dica: "Porque" (resposta), "por que" (pergunta), "porquê" (substantivo), "por quê" (final de frase).

10. Linguagem informal

Erro comum:

"Tô gostando muito."

Correção:

"Estou gostando muito."

Dica: Use linguagem formal e adequada ao ambiente profissional.

conclusão

Evitar erros de português em uma entrevista de emprego é essencial para transmitir profissionalismo e competência. Pratique a correção gramatical e reveja suas respostas para garantir uma comunicação eficaz. Para mais dicas sobre desenvolvimento profissional e entrevistas de emprego, visite a seção de carreiras da Revista Exame.