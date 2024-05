BRF abre mais de 2 mil vagas de emprego em 14 estados do Brasil, veja os requisitos

A BRF, empresa de alimentos e dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, está oferecendo mais de 2 mil vagas de emprego em 61 cidades das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

As vagas disponíveis abrangem diversos setores como indústria, agropecuária, vendas e logística e estão abertas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino básico até o superior.

Quem pode se candidatar?

Para se candidatar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima de 18 anos;

Carteira de vacinação atualizada.

Além disso, como parte das suas iniciativas de promoção da diversidade e inclusão, a BRF também está disponibilizando oportunidades para pessoas com deficiência.

Quais são os benefícios?

A BRF oferece um pacote de benefícios que inclui:

Seguro de vida,

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Auxílio creche,

Auxílio farmácia,

Vale alimentação,

Cesta de produtos.

Em determinadas regiões do Brasil, a companhia oferece oportunidades para jovens participarem dos programas de estágio e jovem aprendiz.

Como de candidatar?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site de talentos da BRF. No site, é possível escolher a localidade desejada e explorar as vagas disponíveis em diversas regiões do país.